FORSVARES: Mange har ment mye om årets norske julegran på Trafalgar Square - en årlig gave fra det norske folk til London siden 1987. Nå får treet støtte fra norsk UD. Foto: WILL OLIVER / EPA

UD forsvarer London-granen

Årets tradisjonelle julegave til London - en staselig julegran på Trafalgar Square - har ikke blitt oppfattet som like staselig i år. Men norsk UD forsvarer den.

Nå nettopp

Statssekretær Jens Frølich Holte har nå skrevet et innlegg i Daily Telegraph under tittelen «Stoisk grantre» der han går til varmt forsvar for den norske julegrana som har vært en årlig gave fra det norske folk siden 1947.

– På vegne av mange nordmenn, oppfordrer jeg dere til å respektere treet og kvalitetene som det representerer, skriver Frølich Holte til kritikere som har kalt treet for «sparsommelig, tynt og trist».

les også Misnøye i London over norsk juletre: – Det har dødd!

– Ulikt kunstige, glitrende trær er dette upretensiøst og ærlig. Det symboliserer perfekt vår felles innsats som allierte i kampen mot diktaturet under den 2. verdenskrig, skriver statssekretæren.

les også London-borgere misfornøyde med juletreet på Trafalgar Square

– Jeg kommer hit hvert år, og årets tre er ganske så bart, sier Trevor Smith, en skuffet publikummer, til New York Times.

Oslos ordfører, Marianne Borgen, synes imidlertid godt fornøyd.

– Jeg synes treet var flott, og det lyser opp London i mørketida. At folk har så mange meninger om treet betyr jo bare at folk er opptatt av det, og følger nøye med. Det er et ekte tre fra en ekte skog, det kan godt være at noen tror det skal se ut som Disney-trær, men jeg synes det ble utrolig vakkert, sa hun til VG tidligere i måneden.

les også Julegrana på vei fra Oslo til London

Statssekretær Jens Frølich Holte avslutter sitt innlegg i Daily Telegraph med å minne om at «årets tre har overlevd 80 mørke og kalde vintre før det ble hogd ned og brakt til London for å lyse opp juletiden døgnet rundt i flere uker».

– Det kalles utholdenhet, er statssekretærens punchline.

Publisert: 09.12.19 kl. 13:59

Mer om