FÅR NYHETEN: Tyler Grant (32) demonstrerer utenfor huset til statsadvokat Mike Freeman når han får nyheten om at en av politimennene er arrestert og siktet for uaktsomt drap på George Floyd. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ikke forvent at dette skal foregå fredelig

Mens han demonstrerer utenfor huset til statsadvokat Mike Freeman, får Tyler Grant (32) vite at én av politimennene er siktet for drap på George Floyd.

– Det er strålende. Det er absolutt et første steg. Men det er tre andre politimenn som er like skyldige i Floyds død som han er. Vi kommer til å kjempe for rettferdighet, men dette er et steg i riktig retning.

Det sier Tyler Grant til VG utenfor huset til statsadvokat Mike Freeman fredag ettermiddag, amerikansk tid. Her har en folkemengde samlet seg for å gi sin støtte til drepte Floyds familie, og kreve rettferdighet.

Statsadvokaten er imidlertid ikke inne i huset sitt. Samtidig med demonstrasjonen, holder han en pressekonferanse hvor han forteller at den nå oppsagte politibetjenten Derek Chauvin er arrestert, siktet for uaktsomt drap.

Det holder ikke for Grant.

– De tre andre må også tiltales. Hvis du er medskyldig i drapet på en mann, skal du etter amerikansk lov pågripes og settes for retten.

– Hva føler du om at det har tatt såpass mange dager før førstemann ble arrestert?

– Det ønsker jeg ikke å fokusere på. Jeg er mer opptatt av hvilke resultater vi kan få nå. Selvfølgelig ville vi at det skulle skje raskere, selvsagt ønsker vi at systemet vi lever under skal være rettferdig. Men det er ikke der vi er, og det er det vi jobber mot.

Ekko fra 1967

Han forstår at opprøret som har foregått de siste dagene, hvor hus og biler har blitt påtent og butikker plyndret.

– Det er ikke rasjonelt og logisk, men hadde du forventet det når du skader folk? Folk sørger, folk har det vondt. Så ikke forvent at dette skal foregå fredelig eller rasjonelt.

DEMONSTRERTE: En folkegruppe samlet seg fredag utenfor huset til statsadvokat Mike Freeman. Foto: Thomas Nilsson / VG

Når han blir spurt om hva han tenker om Trumps uttalelser om demonstrasjonene, ler han rått.

– Det gjør meg... Det burde være åpenbart for alle at ordene har bruker provoserer det afrikansk-amerikanske samfunnet i USA. Når han tvitret «når plyndringen startet, starter skytingen», så sier han nøyaktig hva Miamis politisjef sa under opprørene i Miami.

Opprøret Tyler Grant henviser til, skjedde i Miami i 1967 da væpnede ran og vold grep om seg i bydeler i Miami. Da sa daværende politisjef Walter Headley: «Jeg har latt ordet spre seg om at når plyndringen starter, starter skytingen.»

Fredag kveld sa imidlertid Trump ifølge Reuters at han ikke var klar over opphavet til frasen han tvitret.

– Ikke mer å tape

På samme demonstrasjon er Andrea Fields (29). Hun er fra Eagan utenfor Minneapolis, men studerer i storbyen. Hun gråter bak munnbindet mens hun snakker med VG. Bak henne roper demonstrantene taktfast navnet til George Floyd.

IKKE NOK MED EN: Andrea Fields mener at alle fire politibetjentene burde arresteres. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette river lokalsamfunnet fullstendig fra hverandre, og jeg vet ikke hvordan jeg kan reparere det. Det er derfor jeg kommer hit for å bidra med min stemme. Jeg bare måtte komme meg ut hit og være sammen med andre som også bryr seg.

– Tror du at det å tiltale politibetjentene er et skritt i riktig retning?

– Absolutt. De skulle ha gjort det for mange dager siden. Men de kommer ikke til å gjøre det. De kommer bare til å la det ha skjedd. Det er helt sykt. De arresterte han som taklet Floyd mest, men de burde ha arrestert de andre også. De hadde en rolle i hva som skjedde, ved at de ikke gjorde noe.

Hun forstår folks sinne de siste nettene.

– Jeg har sett mye av det samme bli gjort mot oss, bare gjennom ordbruk og ting som er skrevet, så det gir mening. Mange føler at vi ikke har noe mer å tape, sier Fields.

DEKKER OPPRØRET: Fotograf Thomas Nilsson er VGs utsendte i USA. Foto: Thomas Nilsson

Publisert: 29.05.20 kl. 23:43

