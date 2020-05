Foreløpig obduksjonsrapport: George Floyd døde ikke bare av kvelning

I åtte minutter og 46 sekunder presset politimannen kneet sitt mot nakken til George Floyd (44). Lenge tryglet han «jeg får ikke puste». Men de siste to minuttene og 53 sekundene var han stille.

Detaljene fra den brutale pågripelsen av den afrikansk-amerikanske 44-åringen kommer frem i en politianmeldelse gjengitt i New York Times, som ble levert fredag av statsadvokaten i Hennepin i Minneapolis.

Her beskrives det for første gang i detalj hva som skjedde i tidsrommet fra politiet ble oppringt mandag klokken 20.01 lokal tid om en mann som hadde betalt med en falsk pengeseddel, til Floyd ble erklært død klokken 21.25 samme kveld.

Ifølge den foreløpige obuksjonsrapporten er det ingen tegn til at Floyd døde av kun kvelning. Floyd hadde underliggende hjerteproblemer, står det i rapporten. Den kombinerte effekten av at han ble klemt i politigrepet, hjerteproblemene, hans generelle helsetilstand og potensielle rusmilder er den sannsynlige dødsårsaken.

Familien til Floyd har engasjert en egen, privat rettsmedisinsk undersøkelse, melder flere amerikanske meder, blant andre New York Daily News.

Dødsfallet har ført til store protester over hele USA, der det kreves rettferdighet for Floyd og tas til orde mot politivold mot svarte. Fredag ble politibetjenten Derek Chauvin (44), som var den som presset kneet sitt mot Floyds nakke mens han lå i bakken, arrestert og siktet for uaktsomt drap. Dødsfallet undersøkes av FBI.









DEMONSTRASJONER: For fjerde dag på rad demonstrerte tusenvis av mennesker i gatene i Minneapolis fredag.

Startet med en forfalsket 20-dollarseddel

Hendelsesforløpet denne skjebnesvangre mandagen starter med at Floyd går inn på butikken Cup Foods på Chicago Avenue i Minneapolis. Her skal han, ifølge den butikkansatte, ha betalt for en pakke sigaretter med en forfalsket 20-dollarseddel. Da den ansatte ringer til politiet klokken 20.01 for å melde inn forholdet, sier han at de oppdaget at seddelen var falsk og forsøkte å kreve tilbake sigarettene fra Floyd.

«Men han ville ikke gjøre det, og nå sitter han i bilen fordi han er forferdelig full og har ikke kontroll over seg selv. Han oppfører seg ikke bra», sier den butikkansatte til politiet, ifølge en transkribering av samtalen som myndighetene har offentliggjort.

Politiet ber den ansatte beskrive mannen, som oppgir «skallet og rundt 180 centimeter høy». Den ansatte sier at mannen var svart, da han blir bedt om å oppgi etnisitet.

STEDET DET SKJEDDE: Floyd ble pågrepet like utenfor butikken Cup Foods i Minneapolis. Nå møtes demonstrantene her. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Blir holdt nede av tre politimenn

Like etterpå blir Floyd pågrepet. Politiet finner ham sittende i sin bil. Han trer ut av bilen etter å ha blitt beordret til det, men skal ha vist motstand mot å bli med inn i politibilen. Ifølge statsadvokaten skal Floyd ha sagt at han ikke fikk puste også før han ble presset ned i bakken.

Klokken 20.19 drar politibetjent Chauvin Floyd ut av passasjersetet av politibilen og dytter ham ned i bakken med ansiktet først. Hendene hans er bundet på ryggen i håndjern. De er tre politibetjenter som holder ham nede; en ved hodet, en ved ryggen og en ved beina, ifølge statsadvokaten.

Les også: Slik er svarte i USA blitt utsatt for politivold

Chauvin presser sitt venstre kne ned i nakken til Floyd. «Jeg får ikke puste», sier Floyd. Han gjentar dette flere ganger. Video fra stedet viser at Chauvin hviler hendene sine i lommen og kikker rett fremfor seg. Floyd roper på moren sin, og han sier «vær så snill».

MINNES: En graffitikunster har malt et portrett av Floyd på en vegg i Mauer-parken i Berlin. Hans død har skapt store reaksjoner verden over. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Slutter å puste

En av politibetjentene er bekymret, og spør om de ikke skal rulle Floyd over på siden. Chauvin avviser dette, og sier at han skal fortsette å ligge på magen.

Klokken 20.24 slutter Floyd å røre på seg. En av politibetjenten leter etter pulsen hans, men finner den ikke. Politimennene fortsetter å stå der, uten å foreta seg noe.

Klokken 20.27 løfter Chauvin kneet sitt av Floyds nakke, og reiser seg opp.

Politibetjentene ringer etter ambulanse, og Floyd blir fraktet til sykehus.

Klokken 21.25 blir 44-åringen erklært død. Det er fortsatt ukjent hva dødsårsaken var. I en uttalelse fra politidepartementet i Minneapolis står det at Floyd døde av et «medisinsk tilfelle».

PROTESTER: «Jeg kan ikke puste» er blitt et slagord i demonstrasjonene for Floyd og andre svartes rettigheter og sikkerhet i USA. Her fra Minneapolis. Foto: Julio Cortez / AP

Jobbet på samme nattklubb

– Han smilte alltid. Han var en du alltid kunne snakke med og som du kunne være trygg på at aldri ville dømme deg, sier Floyds lillebror Rodney Floyd (36) til New York Times.

Den avdøde 44-åringen beskrives av dem som kjente ham som en glad og sosial person, en som tiltrakk seg alles oppmerksomhet. Han hadde vært en av stjernene i fotball og basketball på videregående hjemme i Houston. For fem år siden flyttet Floyd til Minneapolis, og skal ha trivdes svært godt i millionbyen.

Floyd tok sporadiske vakter som sikkerhetsvakt ved en latino-nattklubb i byen. På samme nattklubb jobbet Chauvin, ifølge New York Times. Den tidligere sjefen for nattklubben sier imidlertid til avisen at hun tviler på at de to møttes. Floyd jobbet enkelte ukedager, mens politibetjenten jobbet fast i helgene gjennom 17 år.

