KAN SMITTE: Nederlandske myndigheter undersøker om ansatte ved to minkfarmer er blitt smittet av dyrene. Foto: GREG BAKER / AFP

To personer trolig coronasmittet av mink i Nederland

To ansatte ved to ulike minkfarmer i Nederland er høyst sannsynlig blitt smittet med coronaviruset av dyrene. Nå innfører myndighetene tiltak på alle minkfarmer i landet.

Landbruksdepartementet i Nederland undersøker nå tre minkfarmer hvor det er påvist coronavirus blant dyrene.

På to av farmene mener helsemyndighetene i landet at dyrene har smittet ansatte. Det første tilfellet ble kjent i forrige uke.

– Frem til nå har vi antatt at dyrene ble smittet av mennesker. Antakelsen av at en mink nå har smittet et menneske er ny, men ikke uventet, skrev landbruksminister Carola Schouten i en orientering til Andrekammeret.

«Det andre tilfellet der smitte svært sannsynlig er overført fra mink til menneske er nylig blitt påvist», skriver departementet i orientering til Andrekammeret.

På den aktuelle minkfarmen er tre ansatte smittet av coronaviruset. Minst én av dem er smittet av en mink, mener nederlandske helsemyndigheter. Ifølge det nederlandske folkehelseinstituttet (RIVM) er virusets genetiske kode likt hos den smittede ansatte og minken.

Vil screene alle minkfarmer

«På bakgrunn av denne informasjonen kan vi med høy sannsynlighet slå fast at minst én av de ansatte er smittet av mink», skriver departementet. Men det er ikke mulig å slå fast om de to andre også er smittet av mink.

Smitten skal ha skjedd før det ble kjent at mink hadde blitt smittet på farmen og før de ansatte brukte riktig smittevernutstyr.

Helsemyndighetene i Nederland har undersøkt virusets genetiske kode hos smittede personer i nærområdene til farmene.

«Det er ikke funnet virus med den samme genetiske koden i områdene. Dette støtter konklusjonen av at smitten har spredd seg fra dyr til mennesker», heter det i orienteringen.

Samtlige minkfarmer i Nederland vil denne uken bli pålagt en rekke tiltak, som besøksforbud i stallen, inntil farmene er blitt screenet. Veterinærer vil sammen med RIVM utrede smitterisikoen på minkfarmer.

Publisert: 25.05.20 kl. 13:03 Oppdatert: 25.05.20 kl. 13:27

