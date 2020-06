OPPRØRSPOLITI: Svensk politi har rykket ut for å få kontroll på et demonstrasjonstog i støtte til markeringene etter George Floyds dødsfall i USA, som nå har beveget seg til utenfor slottet i Stockholm. Foto: Janne Åkesson/SWEPIX

Kaos i Sverige: Opprørspoliti brukte pepperspray mot demonstranter

Flere politibusser med opprørspoliti er satt inn for å få kontroll på flere tusen demonstranter i Stockholm sentrum.

– Det er ganske voldelig. De har brukt pepperspray eller tåregass, og ting har flydd i luften. Det er en amper stemning, en helt annen tidligere i dag, forteller Expressens reporter Fredrik Sjöshult til avisen.

Flere hundre av demonstrantene, som markerer støtte til Black Lives Matter-bevegelsen, har nå samlet seg ved slottet i hovedstaden, hvor det hersker kaos og amper stemning mellom dem og politiet.

Aftonbladet rapporterer at politiet skal ha fått stein og flasker kastet seg mens de har forsøkt å få kontroll på folkemengdene, og politiet skal også ha brukt pepperspray mot flere av demonstrantene.









DEMONSTRERER: Flere tusen mennesker har onsdag demonstrert mot rasisme og politivold i Stockholm sentrum.

En person er pågrepet mistenkt for å ha innledet voldelige opptøyer, ifølge Expressen.

– Den personen kaster gjenstander på politiet og ordensvakter, opplyser Mats Eriksson, pressetalsperson hos Stockholmspolitiet til avisen.

Brøt opp demonstrasjon

Demonstrasjonen skjer samme kveld som siktelsen mot politimann Derek Chauvin ble skjerpet til å gjelde forsettlig drap. De tre andre politifolkene som deltok i pågripelsen vil også bli siktet, bekreftet Minnesota-senator Amy Klobuchar.

Expressen skriver at demonstrasjonen gikk fredelig for seg i starten, og at det var god stemning.

Opp mot 1000 mennesker har samlet seg på Sergels torg i Stockholm i en støttedemonstrasjon til Black Lives Matters-bevegelsen i kjølvannet av George Floyds død.

Politiet jobber nå med å bryte opp demonstrasjonen ettersom den strider mot forbudet på å samles over 50 personer, som er innført på grunn av coronaviruset. Det melder SVT.

Floyds sønn: – Vi vil ha rettferdighet

Demonstrantene hadde politiet tillatelse, men da tusenvis av mer enn de tillatte 50 personene dukket opp, ba arrangøren - på anmodning fra politiet - om at demonstrantene måtte spre seg, skriver Aftonbladet

– Vi har vært i kontakt med arrangøren, som har oppfordret folk til å forlate stedet, sier Mats Eriksson, til SVT.

Ifølge Aftonbladet har mange valgt å trosse politiets oppfordringer. «Vi driter i det, vi skal ha vår demonstrasjon uansett», skal en av demonstrantene ha ropt ifølge avisen.

