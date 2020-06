BESØKTE SYSTUE: Statsminister Erna Solberg ble tatt i mot av arbeidsleder Lela Sterjo da hun besøkte den nyåpnede systua på IKEA Furuset tirsdag. Foto: Tore Meek

Solberg om USA-situasjonen: - Trist å se

Statsminister Erna Solberg beklager det som skjer i USA, og hadde håpet på mer forsoning.

Det har vært voldsomme opptøyer i flere amerikanske byer de siste dagene etter at George Floyd døde etter en pågripelse i Minneapolis forrige uke.

Flere har blitt skutt, og også politimenn har blitt skadet under de voldsomme tumultene som ikke ser ut til å roe seg.

Natt til i dag norsk tid eskalerte situasjonen ytterligere etter at president Trump holdt en tale til nasjonen.

Statsminister Erna Solberg kommenterte den spente situasjonen i USA da VG traff henne på et møte med NHO tirsdag formiddag.

– Det er trist å se. Både de voldelige opptøyene, men også responsen til det. Det hadde vært behov for mer forsoning, jobbing med å bygge broer i et land som for øyeblikket er veldig delt.

– Du synes ikke Trumps respons har vært god?

– Jeg synes det er viktig å bygge en bro for å få ned de voldelige hendelsene. VI skal ikke lure oss til å tro at det ikke er grupper som bidrar til å øke voldsbruken som igjen legitimerer at politiet slår ned. Men det er også demonstrasjoner som er fredelige, som må få lov til å fortsette. Det er behov for å helle kaldt vann på en veldig aggressiv tilstand som har økt den siste tiden.

– Forståelsen for at i alle våre land er det minoritetsgrupper som lider under covid-19, og land med mye dårligere sikkerhetsnett gjør at dette blir lettantent, kombinert med en lang historie for at politet slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet, sier Solberg.

Tidligere tirsdag ble det kjent at en offisiell obduksjonsrapport konkluderer med at George Floyd fikk hjertestans som følge av politiets pågripelse og trykk mot halsen.

Floyd skal etter planen gravlegges i hjembyen Houston i Texas 9. juni.

Publisert: 02.06.20 kl. 15:09

