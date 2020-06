PARIS: Demonstranter kneler ved en brennende barrikade i Paris tirsdag kveld. Sinne og misnøye mot politiets håndtering av minoriteter har dukket opp i Frankrike slik det har gjort i USA i kjølvannet av George Floyds død. Foto: Michel Euler / AP

Politiet tok i bruk tåregass mot demonstranter i Paris

Demonstrasjoner i kjølvannet av dødsfallet til amerikanske George Floyd har spredd seg til resten av verden. I Paris har det oppstått voldsomme demonstrasjoner.

Sinne og misnøye mot politiets håndtering av minoriteter har dukket opp i Frankrike slik det har gjort i USA i kjølvannet av George Floyds død.

Tirsdag kveld viser bilder og video store folkemengder på gatene i Paris. Politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene, som kastet prosjektiler og startet flere små branner i gatene, melder nyhetsbyrået AP.

På flere bilder kan man se demonstrantene knele, noen foran en brennende barrikade, med knyttnevene i været. Ifølge AP demonstrerte flere tusen mennesker fredfullt i to timer før situasjonen eskalerte.

– Når du nekter å ta tak i problemet med rasisme, leder det til hva vi ser i USA. Hendelsen med George Floyd er et ekko av hva vi frykter i Frankrike, sier Dominique Sopo, leder av den franske aktivistgruppen SOS Racisme, til nyhetsbyrået.

SJEKK UT: VGs direktestudio for opptøyene i USA

Politisjef i Paris, Didier Lallement, sa tidligere tirsdag nei til den planlagte demonstrasjonen utenfor en domstol i Paris i kveld. Demonstrantene ville be om rettferdighet for Adama Traoré, som døde i politiets varetekt i 2016, og trosset tirsdag kveld forbudet.

Politisjefen viste til coronaretningslinjene, som sier at det ikke er lov å samles mer enn ti personer. Han viste også til at «tonen» i oppfordringen til demonstrasjon i Paris kan utsette «et sensitivt sted» for fare.













Tar politiet i forsvar

Politisjef Lallement tar sine politifolk i forsvar etter anklager om brutalitet og rasisme fra politiet i Paris, melder AFP.

Etter en rekke klager som gjelder angivelig voldsom håndtering, har Lallement skrevet et brev der han uttrykker sympati for «smerten» politifolk må føle når de «står overfor anklager om vold og rasisme, som gjentas til det uendelige av sosiale nettverk og visse aktivistgrupper.»

– Politistyrken i Paris er hverken voldelig eller rasistisk: Den handler i tråd med rammeverket med retten til frihet for alle, skriver Lallement i en e-post til byens 27.500 politifolk.

Under hashtagen #BlackoutTuesday har millioner fra hele verden postet svarte bilder på Instagram for å vise sin støtte etter George Floyd mistet livet:

Demonstrasjoner sprer seg

Dødsfallet til 46 år gamle George Floyd har ført til omfattende og til dels voldelige protester i både USA og andre deler av verden, mot politivold og systematisk rasisme.

Tidligere tirsdag utbrøt det voldsomme demonstrasjoner blant annet i den franske byen Marseille, skriver AP. «I can’t breathe» lød også slagordet fra tusenvis av demonstranter i Sydney i Australia tidligere i dag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har demonstrasjoner også spredt seg til Amsterdam i Nederland til Nairobi i Kenya.

Floyd døde mandag etter å ha blitt arrestert utenfor en butikk i Minneapolis i delstaten Minnesota. Under pågripelsen ble Floyd lagt i bakken, og en video viser hvordan en politimann presser kneet mot nakken hans i flere minutter. Politimannen, Derek Chauvin (44), ble fredag pågrepet og siktet for drap.

Delstaten Minnesota har levert en formell klage om menneskerettighetsbrudd mot politiet i Minneapolis i forbindelse med Floyds død, melder Reuters tirsdag kveld. Delstaten vil også starte gransking av sivile rettigheter i politietaten i Minneapolis.

Publisert: 02.06.20 kl. 21:53 Oppdatert: 02.06.20 kl. 22:50

