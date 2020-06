Politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstranter i Paris

Demonstrasjoner i kjølvannet av dødsfallet til amerikanske George Floyd har spredd seg til resten av verden. I Paris har det oppstått voldsomme demonstrasjoner.

Tirsdag kveld viser bilder og video store folkemengder på gatene i Paris. Politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene, og en barrikade har tatt fyr.

Sinne og misnøye mot politiets håndtering av minoriteter har dukket opp i Frankrike slik det har gjort i USA i kjølvannet av George Floyds død.

Politisjef Didier Lallement sa tidligere tirsdag nei til en planlagt demonstrasjon utenfor en domstol i Paris i kveld. Demonstrantene ville be om rettferdighet for Adama Traore, som døde i politiets varetekt i 2016, og trosset tirsdag kveld forbudet.

Politisjefen viste til at «tonen» i oppfordringen til demonstrasjon i Paris kan utsette «et sensitivt sted» for fare. Han viste også til coronaretningslinjene, som sier at det ikke er lov å samles mer enn ti personer.

PARIS: Demonstranter kneler ved en brennende barrikade i Paris tirsdag kveld. Foto: Michel Euler / AP

Lallement tar sine politifolk i forsvar etter anklager om brutalitet og rasisme fra politiet i Paris, melder AFP.

Etter en rekke klager som gjelder angivelig voldsom håndtering, har Lallement skrevet et brev der han uttrykker sympati for «smerten» politifolk må føle når de «står overfor anklager om vold og rasisme, som gjentas til det uendelige av sosiale nettverk og visse aktivistgrupper.»

– Politistyrken i Paris er verken voldelig eller rasistisk: Den handler i tråd med rammeverket med retten til frihet for alle, skriver Lallement i en epost til byens 27.500 politifolk.

