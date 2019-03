Demonstranter omringet kongeparets bil i Chile

Kongeparets kortese ble søndag angrepet av illsinte demonstranter i den lille byen Puerto Williams sør i Chile, skriver Dagbladet.

Det var på vei fra flyplassen at kongekortesjen ble konfrontert av demonstranter, som ropte slagord og viftet med plakater, ifølge Dagbladet.

Ifølge Dagbladets reporter på stedet skal det ha vært 30 til 40 demonstranter som nærmest dukket opp fra intet, omringet bilene og slo løs på taket.

NRK skriver at demonstranter sperret veien før de hamret løs på kongeparets bil med knyttnever og flagg.

Kongepartiet har under sitt offisielle besøk i Chile møtt på flere demonstranter. Lørdag oppsto det kaos da demonstranter blokkerte for kongeparet på et torg i byen Punta Arenas. Kongen og dronningen fikk nærkontakt med demonstrantene, som stilte seg kritiske til norsk oppdrettsnæring som er til stede i landet.

Da dronningen og kongen skulle vandre over torget i den lille byen, ble det etter hvert svært trangt om plassen og demonstranter trengte seg på fra alle kanter. De ropte slagord rettet mot kongeparet og landets president.

Da situasjonen ble stadig mer presset, valgte kongeparet å stoppe opp for å snakke med demonstrantene.

Publisert: 31.03.19 kl. 18:17