SKJERMER: Politi og krimteknikere jobber på funnstedet.

Politiet undersøker om likfunn er savnede Eirin

Svensk politi fant lørdag en død person i strandkanten sør for Landskrona i Sverige.

Oppdatert nå nettopp

Norske Eirin Mikkelsen (43) har vært savnet i det samme området siden julaften.

– Vi har konkludert med at det er et menneske vi har funnet, men vi kan foreløpig ikke si noe om kjønn, sier politiets pressetalsperson Evelina Olsson til VG klokken 16.15.

Politiet har sperret av et større området, og teknikere er på plass og under søker liket. Olsson sier det er altfor tidlig å si hvor lenge liket har ligget i vannet eller om det har skjedd noe kriminelt.

– Foreløpig omtaler vi dette som et dødsfall, sier hun.

Politiet i Landskrona fikk tips om et mulig likfunn i Lundåkrabukteni 10.30-tiden i dag. Det var redningstjenesten som fikk kroppen i land utenfor Saxtorp.

– Funnet ble gjort i strandkanten. Vi konstaterte at avdøde har ligget i vannet en god stund, sier Torbjörn Krokström, indre befal ved Rädningstjänst syd, til VG.

Lundåkrabukten er en stor bukt i Øresund på vestkysten av Skåne, mellom Landskrona og Barsbäckhamn. Den nordre delen er ekstremt langgrunn.

Eirin Mikkelsen fra Porsgrunn ble sist sett ved Skeppsbron i havnen i Landskrona ved 23-tiden på julaften. Politiet og Kystvakten startet et omfattende søk med dykkere, hunder og drone, som ble avsluttet 28. desember.

– Det er altfor tidlig å si om vi har funnet den savnede kvinnen, sier pressetalsperson hos politiet i Skåne Patric Fors i dag.

Advokat Jon Anders Hasle, som bistår familien til Mikkelsen, sier til VG at både han og pårørende har vært i kontakt med svensk politi.

– Vi har fått tilbakemelding på at de jobber for fullt med identifisering, men at det kan ta tid. Vi har ikke fått noen konkrete opplysninger som tilsier at det er henne, sier Hasle.

Svensk politi skrev i en pressemelding tredje juledag at omstendighetene rundt forsvinningen ledet til mistanke om at det hadde skjedd noe kriminelt.

– Vi kan ikke utelukke at hun har forsvunnet mot sin vilje, uttalte politiets pressetalsperson Katarina Rusin.

SAVNET: Norske Eirin Mikkelsen har vært savnet siden julaften. Foto: Privat

Eirin Mikkelsen ble sist sett sammen med en mann, men ingen er mistenkt i saken. Politiet har beslaglagt kvinnens mobil i en leilighet i byen.

Mikkelsen jobbet utaskjærs i Nordsjøen, men bodde i Landskrona, ifølge venner og familie.

Eirin Mikkelsen er 160–165 cm høy og har langt mørkt hår. Hun var iført grå strikkegenser og svarte jeans da hun forsvant, ifølge politiet.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 25.01.20 kl. 13:13 Oppdatert: 25.01.20 kl. 16:54

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser