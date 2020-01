Storavis om ny video: Her treffer to missiler det ukrainske passasjerflyet

Nye overvåkningsbilder viser angivelig hvordan flyet ble skutt ned av to missiler.

Alle de 176 personene om bord omkom da et passasjerfly på vei fra Teheran til Kiev styrtet like etter avgang onsdag i forrige uke.

Nå har det dukket opp en video som for første gang skal vise to missiler som blir avfyrt med 30 sekunders mellomrom og hvordan de treffer Ukraine International Airlines’ flight 752.

Den amerikanske storavisen The New York Times har analysert videoen og mener å kunne slå fast at den er ekte. Avisen skriver at de har verifisert videoen og at den er filmet av et overvåkningskamera på taket av en bygning nær landsbyen Bidkaneh, om lag knappe 6,5 kilometer fra en iransk militærbase.

Amir Ali Hajizadeh som er øverstkommanderende for den Islamske revolusjonsgardens flyvåpen har tidligere uttalt at en «menneskelig svikt» førte til at en iransk soldat avfyrte et missil som traff det ukrainske passasjerflyet.

– Jeg skulle ønske jeg var død, sa Hajizadeh og tok på seg det personlige ansvaret for flykatastrofen.

The New York Times skriver at de mener den nye videoen tyder på at det første missilet satte flyets transponder ut av spill 23 sekunder før det andre missilet traff. Deretter skal de ha gått litt tid før flyet styrtet:

Ifølge videoen tok flyet fyr før det sirklet tilbake mot flyplassen. Noen minutter senere eksploderte det og krasjlandet.

Flyulykken skjedde kort tid etter at Iran hadde sendt flere raketter mot amerikanske mål i Irak.

I forrige uke dukket det opp en annen video på sosiale medier som raskt fikk stor oppmerksomhet. Som VG tidligere har skrevet er det flere ting som tyder på at videoen viser nedskytingen av flyet.

17 svensker var blant de døde i styrten.

Publisert: 14.01.20 kl. 22:22

