Mente at jorden var flat: Lørdag døde «Mad» Mike Hughes (64) i sin hjemmelagde rakett

Den selverklærte rakettforskeren trodde at jorden var flat. Lørdag gikk det galt under et forsøk på å nå verdensrommet.

Mike Hughes døde under oppskytingen av sin hjemmelagde rakett lørdag. Oppskytingen skjedde nær byen Barstow i San Bernardino County, California, skriver BBC. Oppskytning var et forsøk på å komme så nærme verdensrommet som mulig, til Kármán-linjen som definerer overgangen mellom atmosfæren og verdensrommet.

Sheriffen i San Bernardino sier at de ble kalt til en rakettoppskytning rundt klokken 14 lokal tid. En mann ble bekreftet omkommet etter at raketten styrtet i den åpne ørkenen. En talsperson for Hughes har bekreftet dødsfallet til amerikanske medier, ifølge BBC.

Limousinsjåføren og våghalsen Hughes ble 64 år gammel. Han omtalte seg selv som rakettforsker, og var kjent for sine hjemmelagde raketter. Han trodde at jorden var flat, noe han ville undersøke ved å dra til verdensrommet.

Trodde jorden var flat

– Tror jeg at jorden er formet som en Frisbee? Ja, det gjør jeg. Men kan jeg vite det helt sikkert? Nei. Det er derfor jeg har lyst til å dra opp i verdensrommet, sa han til nyhetsbyrået Associated Press i 2018.

Hughes har bygget flere dampdrevne raketter, blant annet med støtte fra bevegelsen «The Flat Earth Society». Han var også med i en TV-serie kalt «Homemade Austronauts», som skulle gå på den amerikanske TV-kanalen Science Channel, ifølge CNN.

Oppskytingen og det tragiske utfallet ble filmet av et team fra Science Channel. TV-kanalen uttrykker på Twitter sorg over det tragiske dødsfallet.

– Våre tanker og bønner går til Mike Hughes familie og venner i denne tunge tiden. Det var alltid hans drøm å gjennomføre denne oppskytingen, og vi var der for å dokumentere reisen hans, skriver Science Channel i en uttalelse.

I 2018 krasjlandet han med hjemmelagd rakett i Mojaveørkenen, øst for Los Angeles. Han hadde da bygget om en bobil til utskytingsrampe og skrudde sammen den dampdrevne raketten i garasjen. I 2014 fløy han 400 meter opp i luften over byen Winkelman i Arizona. Hughes hoppet 32 meter med en limousin, noe han havnet i Guinness rekordbok for.

HJEMMELAGET: I 2018 skjøt han seg selv til værs opp en halv kilometer i sin hjemmebygde rakett før han krasjlandet. Foto: Matt Hartman / AP

