FEST OG MOTSTAND: Natt til mandag heiet over 80.000 mennesker fram deres sambaskoler på Sambadrome i Rio de Janeiro. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Verdens største fest: I Rio de Janeiro er karnevalet nå like mye en politisk protest

BRASIL (VG) For mange av Rio de Janeiros hardt prøvede innbyggere er karnevalet mer enn bare glitter og gatefest. VG reiste til en av millionbyens fattige forsteder, der den store festen også er en kamp mot den ultrakonservative presidenten Jair Bolsonaro.

Torsdag kveld, i forrige uke:

Det er den viktigste uken i året for 19-åringen Lolayme Lopes.

Det er dagen før karnevalet starter, det er generalprøve og Lolayme er valgt ut til å være sambaskolen Beija Flors dronning.

Allerede da hun ble født var det bestemt hvilken retning livet hennes ville ta.

Hun skulle dedikere livet sitt til sambaskolen, som er en av Rio de Janeiros største, og som hvert år konkurrerer i det verdenskjente karnevalets parade.

DRONNING: Lolayme Lopes (19) under forberedelsene torsdag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Lolaymes bestefar var komponist for sambaskolen og lagde gjennom mange år sangene som skolens 4000 medlemmer danset til under paraden. Hennes mor var danser for samme skole, og allerede da Lolayme var to år begynte hun treningen.

Nå, kvelden før alt braker løs, er hun kledd som en dronning, i en blå glitrende kjole.

– Karneval er livet mitt. Det er alt, sier hun.

Fest med bitter bismak

Vi er på innsiden av sambaskolens enorme treningsfasiliteter i bydelen Nilopolis i Baixada Fluminense – et området i utkanten av millionbyen som topper byens statistikk for kriminalitet, vold og drap.

Mens vi snakker, danser flere tusen mennesker rundt oss i glede, men for menneskene her, fattige, svarte brasilianere, er karnevalet også dypt alvor. Som følge av det svært polariserte politiske klimaet i Brasil, mener innbyggerne VG møter at deres tro, kultur og kjærlighet til karnevalet er under direkte angrep fra mektige politiske krefter.

Siden den ultrakonservative ytre høyre-politikeren Jair Bolsonaro kom til makten i Sør-Amerikas største land, har splittelsen i det brasilianske samfunnet blitt både tydeligere og dypere.

En jente danser under generalprøven til sambaskolen Beija Flor i utkanten av Rio de Janeiro. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Bolsanaro fikk raskt oppmerksomhet verden over for sine kontroversielle uttalelser om kvinner, homofile, svarte afro-brasilianere og urbefolkningsgrupper. Han har samtidig lovet at politiet skal sørge for at «kriminelle skal dø som kakerlakker».

les også Trump til Bolsonaro: – USA er med deg

Mens mye av oppstyret rundt presidenten handler om retorikk, merker menneskene i Rio de Janerios forsteder politikken hans på kroppen.

Det som skjer med karnevalet er ett eksempel:

Rio de Janeiros borgermester, den tidligere evangeliske pastoren Marcelo Crivella, har blitt stemplet som motstander av karnevalet. De siste årene har han gradvis kuttet økonomisk støtte til byens sambaskoler. For bare noen år siden var støtten oppe i 700.000 dollar til hver skole årlig. I år er den fjernet helt.







Over 3500 medlemmer fra hver av Rio 13 konkurrerende sambaskoler deltar under paraden. Her øver Beija Floor dagen før karnevalet åpner.

Crivella er, som Bolsanaro, en del av en ytterliggående konservativ politisk bølge i Brasil. For begge politikerne er deres versjon av kristen moral og familieverdier, viktigere enn den folkelige karnevalskulturen – til tross for at festen gir Rio de Janeiro og Brasil et enorm økonomisk løft årlig.

Mange VG møter mener at den kuttede pengestøtten, og nedsnakkingen av karnevalet, er en del av politikernes forsøk på å holde den svarte delen av Brasils befolkning nede.

Årets karneval er derfor et av de mest politiske i festens årelange historie.

DELTAR: En ung karnevalsdeltager fotografert under en gatefest i bydelen Botafogo i helgen. Foto: Amund Bakke Foss, VG

– Bolsanaro vil ødelegge karnevalet

Siden de første sambaskolene i Rio de Janeiro konkurrerte under karnevalet i 1932, har teamene i paradene i større grad vært kulturell stolthet enn politisk kritikk. Årsaken har vært at mange av sambaskolenes mektige ledere tradisjonelt har ønsket å ha et godt forhold til politikerne, og gjerne byttet tjenester og innflytelse mot økonomisk støtte.

Nå som pengestøtten er helt borte, ser sambaskolenes ledere ut til å kaste hanskene. Minst 10 av de 13 konkurrerende sambaskolene i år har en eller annen form for politisk protest som tema – og kritikken skytes i retning av Bolsanaro.

les også Bolsonaros kulturkrig

Under forberedelsene i utkanten av Rio de Janeiro er sinnet tydelig.

– Bolsanaro vil ødelegge karnevalet. Han gjør nå alt han kan for å stoppe det, men vi står imot, sier Patricia Alicie De Oliviera Barros, som er kledd ut som en fruktkurv og fortsatt beveger føttene til trommerytmene mens hun snakker.

Til daglig jobber hun i det offentlige, men samba og karneval er livsviktig for henne. I tolv år på rad har hun danset for Beija Flor.

– Det Bolsanaro og de andre politikerne ikke forstår er at sambaskolene hjelper fattige mennesker, gjennom sosiale prosjekter, på daglig basis. Nå får vi ikke mer penger, men vi skal bare danse enda hardere. Du vil se en tydelig kamp mot Bolsanaro under årets parade, sier hun.















Unge brasilianere deltar på en av flere hundre gaterfester gjennom karnevalsuken. Denne fant sted i nabolaget Botafogo i Rio de Janeiro.

Sambakongen: – Vi blir sett ned på

En mann med krone på hodet kommer bort til oss.

Karnevalet var historisk en tradisjon brakt over Atlanteren da portugiserne okkuperte Brasil fra tidlig på 1600-tallet, men etterkommerne av de afrikanske slavene i landet gjorde tradisjonen raskt til sin egen. De la til sin egen musikk og dans, og kledde seg ut som landets elite, som en form for latterliggjøring og protest.

Konseptet med å kle seg ut handlet om retten til å være hvem du selv vil. Sosiale konvensjoner skulle under karnevalet snus på hodet: En fattig mann kunne være konge. Kvinner kan være menn, og motsatt. Det skulle ikke være grenser – og for en liten periode kunne du drømme deg bort og glemme den vanskelige hverdagen.

Mannen med kronen, Lucas Eduardo, som er Beija Flors utvalgte konge i år, er oppgitt.

– Bolsanaro kjenner hverken vår virkelighet eller kultur. Jeg jobber hardt årets rundt for menneskene rundt meg her, mens han hever seg over oss, og ser ned på oss innbyggere i periferien, sier han.

FESTEN ER OVERALT: En beboer i nabolaget Botafogo ser på karnevalsdeltagere. Bildet er tatt lørdag forrige helg. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Karnevalet som motstandskamp

Mens forberedelsene fortsetter gjennom natten kjører VG inn mot sentrum av Rio de Janeiro sammen med Felipe Herzhog, en TV-regissør som nå lager en serie om karnevalet.

– Bolsanaro og borgermester Crivella liker ikke karnevalet, fordi sambaskolene er et mikrofonstativ til svart kultur, svart religion og til fattige brasilianere. Politikerne ønsker å holde den svarte kulturen nede, og derfor blir karnevalet en form for motstandskamp.

les også Bolsonaros mann om Amazonas: – Vi har mye uutnyttet rikdom

Som hvit brasilianer sier han at han ble interessert i karnevalet da han var seks år gammel. Familien hans brydde seg ikke om den årlige festen, men familiens svarte hushjelp fortalte ham nok til å bli helt betatt.

– Splittelsen i det brasilianske samfunnet blir bare større og større. Bolsonaro, som er en av de mest hatefulle personene jeg kan tenke meg, gjør splittelsen sterkere.











Fire dager til ende fylles Sambadromen med over 80.000 tilskuere. I slutten av denne uken kåres vinneren.

En eksplosjon av glitter og politikk

Natt til tirsdag, denne uken:

Rio de Janeiros gigantiske karnevalsstadium, Sambadrome, er fylt til randen. Det er dagen for de store sambaskolenes endelige oppvisning, Beija Flor inkludert, og VG er til stede.

Trommerytmene er øredøvende, mens over 80.000 tilskuere jubler idet hver skoles over 3500 medlemmer danser seg igjennom paraden. Gigantiske rullende statuer dyttes frem, mens sambadronningene kostymer over bevegelser får publikum til å måpe.

FERDIG FOR NÅ: To dansere møtes etter deres parade er over, utenfor Sambadromen i Rio de Janeiro. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Det er en mektig og egentlig ubeskrivelig eksplosjon av svette, glitter, farger og musikk, men det politiske budskapet dyttes også utrettelig fram gjennom kvelden:

En enorm rullende installasjon av to isbjørner på et smeltende isberg.

Noen hundre dansere kledd ut som søppel og plast i et hav av blått.

Dansere som visualiserer vold mot kvinner, og kvinner som kjemper tilbake.

Kamp for homofiles rettigheter.

Kritikken av Brasils politiske elite er overtydelig:

En installasjon refererer til Brasils politiske sirkus – en lammende blanding av hykleri, moralisme, homofobi, kvinnehat og rasisme.

Mot slutten av en av sambaskolenes 70 minutter lange parade, kommer to enorme svarte knyttnever til syne. Tilskuerne begynner å juble. Mellom knyttnevene, med store bokstaver, så hverken tilskuerne eller politikerne skal være i tvil, står det skrevet:

«Nos nao vamos sucumbir»: «Vi vil ikke bukke under.»

GIR ALT: En tilhenger av sambaskolen Beija Flor danser på tribunen i Sambadrome natt til tirsdag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Publisert: 28.02.20 kl. 23:22

