TRUMPS STERKE MANN: USAs justisminister William Barr, her fra en politikonferanse 10. februar. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Tidligere etikkombud om Roger Stone-saken: – Umulig å overdrive hvor farlig dette er

Det hvite hus’ innblanding i straffeutmålingen til Donald Trumps tidligere rådgiver Roger Stone blir fordømt av tidligere etikkombud Walter Shaup.

Nå nettopp

Onsdag kveld ble det klart at justisminister William Barr skal forklare seg for justiskomiteen i Representantenes hus 31. mars.

Roger Stone, den tidligere Trump-rådgiveren, er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016.

Aktoratet anbefaler at han dømmes til mellom syv og ni års fengsel, men justisdepartementet, ledet av William Barr, er helt uenige og anbefaler en «langt lavere straff».

Medlemmene av aktoratet kunngjorde tirsdag at de trekker seg i protest over departementets avgjørelse.

VENTER PÅ DOM: Trumps tidligere rådgiver Roger Stone, her på vei til den føderale domstolen i Washington i januar i fjor. Foto: Andrew Harnik / AP

Departementets forslag til lavere straff kom kun et par timer etter at president Donald Trump omtalte aktoratets forslag om syv til ni års fengselsstraff som «en grusom og urettferdig situasjon» tirsdag.

Onsdag morgen berømmet Trump justisminister Barr for å «ha tatt grep i saken».

Presidenter har vanligvis forsøkt å unngå å blande seg inn i justisdepartementets avgjørelser for å unngå dobbeltroller, skriver New York Times, men det gjelder ikke Donald Trump. William Barr nå skal forklare seg for justiskomiteen i Representantenes hus, skriver avisen Politico.

I sin henvendelse påpeker komiteen at Barr flere ganger, og senest i denne saken, leder departementet på en måte som reiser flere viktige spørsmål de nå ønsker svar på.

– En korrupt autoritet og håndlangerne

Tidligere etikkombud i den amerikanske regjeringen, Walter Shaub, driver Twitter-kampanje for å få folk til å gjøre aktive valg for å ta vare på demokratiet etter det som har skjedd.

– En korrupt autoritet og håndlangerne hans bruker justisdepartementet som skjold, samtidig som de svinger sverdet over politiske rivaler. Det er umulig å overdrive hvor farlig dette er, skriver Shaub på Twitter.

Shaub var etikkombud fra 2013 til 2017. Da trakk han seg fra stillingen, og etterlyste samtidig et bedre etisk lovverk.

Den tidligere FBI-agenten Asha Rangappa, nå juslektor ved universitetet Yale, skriver at hun «bare føler sorg» etter at justisdepartementet har trosset aktoratet.

– Jeg har virkelig forsøkt å ha tro på institusjonene våre, og forsøkt å overbevise andre om å ha det, skriver hun blant annet, før hun fortsetter:

– Det hvite hus har kreft, og nå har den spredd seg til justisdepartementet.

– Demokratisk krise

Førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad i internasjonale studier ved Bjørknes høyskole mener det er sannsynlig at presidenten har påvirket justisdepartementets vurdering.

Restad betegner utviklingen som høyst uvanlig, og tror ikke noe lignende har skjedd i moderne amerikansk historie.

– Samtidig er det ikke så overraskende. Det er enda en demokratisk krise i en lang rekke demokratiske kriser, sier Restad til VG.

At aktoratet nå trekker seg, er hun usikker på om vil ha noen effekt på situasjonen.

– Trump bruker ikke å bry seg særlig om denne typen handlinger. Dessuten virker justisministeren mer opptatt av å beskytte presidenten enn av å beskytte det amerikanske rettssystemet.

USA-EKSPERT: Hilde Eliassen Restad er forfatter og forsker på amerikansk politikk. Foto: Thomas Xavier Floyd / Bjørknes høyskole

– Føyer seg inn i et mønster

NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen mener saken viser at justisminister Barr «er presidentens agent i justisdepartementet».

– Det føyer seg inn i et mønster som du ser i Trump-administrasjonen; at hans støttespillere blir belønnet, og de som kritiserer ham blir skjøvet ut. Det betyr at presidenten etter hvert kommer til å omgi seg med ja-personer.

– Det er et mønster vi kjenner fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, tilføyer Knutsen.

DET OVALE KONTOR: USAs president Donald Trump. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kan skape steilere fronter

Han tror de demokratiske presidentkandidatene kommer til å trekke saken inn i sin valgkamp.

Dette kan skape enda steilere fronter mellom republikanerne og demokratene, tror førsteamanuensen.

– Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer mener det forgår en forvrengning av rettsstaten i USA for å tilfredsstille Trumps ønsker og behov. Går han for langt i kritikken?

– Han er demokrat, så det er forutsigbart, men han har et poeng, sier Knutsen.

Samtidig understreker han at det ikke er ulovlig for en minister å ikke etterkommer anbefalinger.

– Men det er en uthuling av rutiner og institusjoner. De opererer på siden av den etablerte demokratiske praksisen, avslutter han.

Publisert: 13.02.20 kl. 02:32

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser