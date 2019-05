DAG OG NATT: Alltinget på Island har diskutert tilslutning til EUs energipolitikk. Bildet er fra en demonstrasjon mot den forrige statsministeren utenfor Alltinget 2016. Foto: Helge Mikalsen, VG

Acer-kamp på Island: Allting-debatt i 60 timer

Den islandske nasjonalforsamlingen Alltinget har sittet sammen dag og natt denne uken for å avgjøre Islands tilslutning til EUs energipolitikk. Hittil har debatten vart i 60 timer.

Fra Alltingets talerstol leses det dikt og timelange utdrag fra islandsk vannkrafthistorie, mens andre representanter klager på prisene i de islandske svømmehallene.

Ifølge nyhetsnettstedet Montel, som følger det europeiske energimarkedet, er det representantene fra Islands senterparti som har stått på talerstolen dag og natt denne uken for å vise sin motstand mot Acer og EUs tredje energimarkedspakke.

Debatt gjennom tre netter

Møtet i Alltinget ble hevet klokken seks islandsk tid torsdag morgen, etter den tredje natten med lange taler og høytlesing, uten at presidenten i Alltinget foreløpig har grepet inn.

Et nytt møte i Alltinget er planlagt å starte torsdag ettermiddag.

– Det som skjer nå, så vidt vi forstår det, er at representanter som ikke støtter direktivet forsøker å hindre at Alltinget fatter vedtak på denne siden av sommeren, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, til VG.

Striden på Island er den samme som gikk høyt i Norge i fjor: Kampen for eller imot tilslutning til EUs energibyrå Acer og EUs tredje energimarkedspakke.

Uthaling

Flertallet i Stortinget har tatt EUs energipolitikk inn i norsk lovgivning. Men for å bli en del av EØS-avtalen, må også Island og Liechtenstein slutte seg til.

Knut Kroepelien, toppsjef i NHO-foreningen Energi Norge, anser debatten i Alltinget som en ren uthalingstaktikk:

– Vår vurdering er at saken har utviklet seg i en positiv retning på Island, og at det er et solid politisk flertall for tilslutning. Landet har fått en egen tekst fra Brussel som klargjør viktige spørsmål for dem. Derfor det urimelig at ett parti nå kan drive uthaling av prosessen, uten at de tilfører nye fakta, sier han.

– Det er ingen hemmelighet at vi har hatt kontakt med vår søsterorganisasjon på Island i denne saken. Det er stor motstand i det islandske folket mot å bli en del av EUs energipolitikk, sier Kleveland i Nei til EU.

Publisert: 23.05.19 kl. 18:23