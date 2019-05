OPPOSISJONSLEDEREN: Juan Guaidó takker sine støttespillere i Caracas på 1. mai, og krevde president Nicolas Maduros avgang. Foto: Martin Mejia / TT NYHETSBYRNN

Venezuelanske medier: Hemmelige forhandlinger på norsk jord

Flere latinamerikanske medier melder at det nå pågår forhandlinger mellom Maduro-regjeringen og den venezuelanske opposisjonen i Oslo.

Ifølge flere latinamerikanske nettaviser skal to representanter fra Maduro-regjeringen og to ledere av den venezuelanske opposisjonen være i Oslo for å forhandle om en vei ut av den politiske krisen i landet.

Dette vil i såfall være det første møte mellom partene siden opposisjonsleder Juan Guaidó utropte seg selv til landets midlertidige president i januar.

Ifølge det venezuelanske nyhetsnettstedet ALNavio ankom delegasjonen til Norge i helgen og at det skal har vært flere møter.

Det argentinske nettstedet Infobae skriver at kilder bekrefter de samme opplysningene overfor dem.

Representantene fra Maduro-regjeringen skal være kommunikasjonsminister Jorge Rodríguez og delstadsguvernør Héctor Rodríguez. Fra opposisjonens side møter Fernando Martínez Mottola, som var minister før Chavez-epoken, og tidligere parlamentariker Gerardo Blyde.

Den venezuelanske delegasjonen skal reise tilbake til Venezuela på torsdag, skriver ALNavio.

– Norge er bekymret for den alvorlige politiske situasjonen i Venezuela, en situasjon som lett kan eskalere. Vi oppfordrer partene i Venezuela på det sterkeste til å finne en fredelig politisk løsning på konflikten. Vi har over tid holdt tett kontakt med begge parter, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i Utenriksdepartementet (UD) til VG.

Hun sier at UD verken bekrefter eller avkrefter norsk engasjement i fredsprosesser og dialoginitiativ.

UD ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor VG.

– Det tror jeg ikke at jeg kan kommentere, sier kommunikasjonsrådgiver Per Wiggen til VG onsdag kveld.

De latinamerikanske nettavisene peker på at Norge har fått innpass hos partene i konflikten i Venezuela som følge av vår innsats for fredsavtalen i Colombia.

Bekreftet dialog

Et annet moment er at Norge, sammen med FN og EU, har valgt å ikke anerkjent Guaidó som president, men heller oppfordre til en forhandlingsløsning på krisen i landet til forskjell fra USA som var raskt ute med sin anerkjennelse av Guaidó som «legitim president». Siden har 50 land fulgt USAs eksempel.

UD har ikke tidligere ønsket å kommentere hvorvidt Norge har spilt en rolle i en fredsprosess i Venezuela, men bekreftet at man har hatt dialog med aktørene.

– Norge har oppfordret partene til å finne en fredelig løsning og har dialog med aktørene i landet, sa Wiggen i UD til NTB i februar.

Ryktet gikk etter Norges-besøk

Ryktet om at Norge kunne ha en rolle i meklingen mellom partene, skjøt fart da Venezuelas utenriksminister Yvan Gil var i Oslo i midten av februar, noe han bekreftet på sosiale medier.

Ifølge Dagens Næringsliv møtte han blant andre den norske diplomaten Dag Nylander, som ledet fredsforhandlingene i Venezuelas naboland Colombia, som førte til en fredsavtale.

– Vi utvekslet synspunkter på situasjonen i Venezuela, men innenfor rammene av Norges offisielle standpunkt, sa Gil til Aftenposten.

