Amerikanske arkeologer: Har funnet rester etter slaveskip fra 1860

I 1860 smuglet skipet «Clotilda» 110 mennesker fra det som i dag er Benin til Mobile i Alabama. Ingen har visst hvor skipet ble av – før nå.

Forskere annonserte torsdag at de har funnet vraket av skonnerten, som er det siste kjente skipet som fraktet slaver fra vestkysten av Afrika til USA. Skipet ble funnet i en øde gren av elven Mobile i Alabama etter intense søk av marinarkeologer det siste året, skriver National Geographic.

– Oppdagelsen av «Clotilda» er et ekstraordinært arkeologisk funn. Reisen representerer en av de mørkeste epokene i den moderne historie, sier Lisa Demetropoulos Jones i Alabama Historical Commission, som har lett etter skipet i et samarbeid med Smithsonian-museet for Afroamerikansk historie og kultur.

Det var arkeolog-firmaet Search Inc som fant skipet.

Slik annonserer de funnet på Facebook:

Det anslås at rundt 389.000 afrikanere ble sendt til et liv i slaveri i USA mellom 1600-tallet og 1860, og de som seilte med «Clotilda» var de siste man kjenner til som ble tvunget til å legge ut på den transatlantiske reisen.

Ble brent for å skjule forbrytelsen

Det ble forbudt å importere slaver til USA i 1808, og «Clotildas» ferd, ledet av kaptein William Foster, var dermed ulovlig. Bakgrunnen for reisen skal ha vært et veddemål inngått mellom en rik landeier og skipsbygger fra Alabama og en forretningsmann.

Skipet hentet 110 menn, kvinner og barn fra den beryktede slavehavnen Ouidah, i det som i dag er Benin. Reisen tok om lag seks uker, og den menneskelige lasten måtte tilbringe tiden i lasterommet – skipet var opprinnelig ikke designet for å frakte mennesker.

I AFRICATOWN: Et maleri av «Clotilda» i Africatown i Alabama. Her bosatte mange som var om bord på slaveskipet seg, og her bor flere etterkommere fortsatt. Foto: EPA

Da de kom frem til USA, ble skonnerten brent til vannlinjen for å skjule forbrytelsen, før restene av skipet ble senket.

– Dette er den best dokumenterte slavereisen på den vestlige halvkule, sier historiker Anna Diouf til National Geographic.

Det kommer ikke frem hvor mye av skipet som gjenstår i dag, men forskerne sier at både strukturen og størrelsen på vraket matcher slaveskipet. Vraket ble ifølge National Geographics funnet ved hjelp av 3D-skannere og annen teknologi, og det skal være begravet i slam.

Funnet er også gransket av flere uavhengige eksperter og amerikanske myndigheter, som er enige i at det er «Clotilda» som er blitt funnet, opplyser Alabama Historical Commission.

– Vi er forsiktige med å feste navn til skipsvrak som ikke har tydelige kjennetegn. Men både fysiske og tekniske undersølser tyder sterkt på at dette er «Clotilda», sier marinarkeolog James Delgado i en uttalelse.

Les mer om skipet på National Geopgraphics side «Finding «Clotilda».

ETTERKOMMER: Jocelyn Davis er etterkommer av Charles Lewis som overlevde seilasen med slaveskipet «Clotilda». Hun bor i Africatown, hvor

– Mange hadde gitt opp

Da slaveri ble avskaffet bygget de som kom med «Clotilda» seg et eget lite sted nord for Mobile, Alabama – kjent som Africatown. Her lever fortsatt mange av deres etterkommere.

– Jeg tenker på dem som kom hit før oss, som arbeidet, kjempet og jobbet så hardt, sier Jocelyn Davis til AP.

Hun er etterkommer av Charlie Lewis, en av dem kom til USA om bord på «Clotilda».

– Jeg tror mange hadde gitt opp at de skulle finne det. Det er en wow-faktor.

Publisert: 24.05.19 kl. 21:10