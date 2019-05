Britene om Mays avgang: – Det er et «shitshow»

LONDON (VG) Britene viser liten sympati med avtroppende statsminister Theresa May, men erkjenner at hun hadde et vanskelig utgangspunkt.

– Seig. Det tror jeg er ordet. Hun ble utdelt dårlige kort fra starten etter at David Cameron trakk seg, og mye er hans ansvar også. May fokuserte for mye på å imøtekomme alle, ikke bare i eget parti men i hele Underhuset, og det kunne ikke fungere, sier Tony Connor.

Like etter at en gråtkvalt Theresa May kunngjorde sin avgang er det lunsjtid i London, og mange har trukket ut i parkene i byen. Tony Connor er en av dem.

Selv om hver vending i brexit og om Theresa May etter hvert har blitt trettende å følge med på, har alle britene møter i parken visst at denne uken var avgjørende for henne. Talen fulgte de direkte.

GIR HONNØR: – Seig, tror jeg er ordet, sier Tony Connor når han blir bedt om å beskrive Theresa May, få timer etter at statsministeren meldte at hun trekker seg. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Hvem vil ta etter May?

– Det er det alle tenker på. Jeg tror ikke egentlig det vil være opp til oss, men til de konservative parlamentarikerne, sier Connor.

– Er Boris Johnson favoritt så langt?

– Ja, men mange vil ikke ha ham. Det vil i så fall skape flere problemer. Det finnes ikke ett navn som kan favne om begge sider av brexit-debatten i partiet, så vidt jeg vet, sier Connor.

Rekordlav popularitet

Britene VG møter fredag ettermiddag er ikke bare sympatiske. Mange synes statsministerens avgang er på høy tid.

– Jeg har ikke mye sympati for henne, og dette er hennes egen feil. Hun hadde en stor mulighet til å utforme brexit, men valgte i stedet retorikk i retning av en «no deal»-brexit. Hennes politiske sans har brakt oss dit vi er i dag, sier Dan Jordan til VG.

INGEN SYMPATI: Dan Jordan er sikker på at Storbritannia i løpet av kort tid må arrangere et nytt parlamentsvalg. Han ser ingen grunn til å sympatisere med Mays sorti. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

En måling fra Opinium gjennomført i forrige uke estimerer Mays popularitet blant befolkningen til minus 46 prosent, det laveste hun har hatt siden innsettelsen. Til sammenligning er Labour-leder Jeremy Corbyn målt til minus 43 prosent.

Enn så lenge er det Boris Johnson (54) som ligger klart best an til ta over etter May. Johnson er populær på grasrota i partiet, og leder an på meningsmålingene.

Dan Jordan har en finger på Johnson, men han mener den kontroversielle brexit-forkjemperen ikke vil løse noe. De samme utfordringene vil møte Mays etterfølger, mener han.

– Det virker som om Johnson har mye støtte, men det er bare dumt å velge en statsminister med en hard linje på brexit nå. Sammensetningen i parlamentet er den samme, og en ny leder endrer ikke det, sier han.

– Jeg tror et nytt valg er uunngåelig, enten i år eller til neste år. Det er et «shitshow», og vi får bare se hva som skjer, sier Jordan.

– Jeg synes litt synd på henne, sier Sarah Francis om Theresa May. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Erkjente nederlaget

Det var en følelsesladd Theresa May som kunngjorde sin avgang utenfor statsministerkontoret i Downing Street fredag.

Budskapet fra May var imidlertid klart: Det er i landets beste interesse å få en ny leder.

– Det var på høy tid. Jeg synes litt synd på henne, og hun tok en stor utfordring som hun åpenbart ikke klarte å løse. Følelsene hun viser i dag er på en måte å erkjenne nederlaget, sier britiske Sarah Francis til VG.

Inntil videre sitter May frem til en ny statsminister er valgt.

– Nå vil jeg gjerne se Labour i statsministerstolen. Jeg vet ikke om vi vil få noen ny avstemning, men forhåpentligvis får vi et nytt valg, og da håper jeg Labour gjør det bedre enn sist, sier Francis.

