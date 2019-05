BEKYMRET: Andras Miko er lei av den ungarske regjeringens politikk. – Statsminister Orban skaper et dårlig inntrykk av landet vårt, sier 58-åringen, som hver dag får høre folks mening om situasjonen i Ungarn. Foto: Helge Mikalsen

VG besøkte Ungarn foran EU-valget: – Skremmende at vi lar oss lede av en løgnhals

BUDAPEST (VG) Andras Miko er skremt over retningen den ungarske statsministeren, Viktor Orbán har tatt landet i. – Resten av Europa er trøtte og leie av måtte forholde seg til en mann som ikke hører på andre enn seg selv, sier han.

Nå nettopp







I en årrekke har han som drosjesjåfør tatt pulsen på hovedstaden Budapest. Miko har sett urbaniseringen og moderniseringen av deler av Ungarn i de 30 år siden den kommunistiske jernhånden slapp taket.

Som EU- og NATO-medlem har Ungarn fått ta del i samme utvikling og samarbeid som øvrige østeuropeiske land – etter hvert som landene, i ulik grad har utviklet demokratiske styresett.

Parlamentsvalget i EU * Fra 23.–27. mai stemmer de 28 EU-landene inn et nytt EU-parlament som består av 571 parlamentarikere. * EU-parlamentet holder til både i EU-hovedstaden, belgiske Brussel og i den franske byen Strasbourg. * Størrelsen på landenes befolkning avgjør hvor mange representanter hvert land får. Vis mer vg-expand-down

Men under Viktor Orbans ledelse har Ungarn i stadig større grad opptrådt egenrådig og gått sine egne veier, på tvers av de andre EU-landenes politikk. EU-midler mottas med takk, men den ungarske regjeringen vil ikke han noen innblanding i hva pengene brukes til.

GRENSEN: Dette møter flyktninger som prøver å komme seg inn i Ungarn. Kun et fåtall klarer å forsere grensen før de som regel ender i leire langs grensen. Foto: Helge Mikalsen

Blir møtt av kritikk

Det er en utbredt oppfatning i vestlige europeiske land at Ungarn bryter ned demokratiske institusjoner. Kritikk mot regjeringens politikk har ingen plass i Ungarn - et land hvor regjeringen har stor kontroll over medier og politisk opposisjon. Og landets behandling av flyktninger har blitt møtt med sterk kritikk, spesielt fra allierte land i EU og NATO.

EU-parlamentsvalget som denne uken pågår i de 28 medlemslandene, deriblant Ungarn, påkaller ingen stor interesse i landet med kanskje den mest omstridte regjeringen i EU. Det er ventet at rundt 30 prosent av de registrerte velgerne i Ungarn finne veien til valglokalene.

– Jeg er en av dem som ikke kommer til å stemme. Generelt trekker ingen valg mange mennesker til valgurnene i Ungarn. Folk bryr seg lite om det som skjer, og enda mindre om det som skjer i EU, som av mange ses på som en fiende. Spesielt gjelder det på landsbygda hvor folk rett og slett ikke kjenner til det som foregår utenfor hjemstedet. De tror på Orban og at hans regjering ordner opp for dem, sier Miko.

ALENE: Ungarns statsminister, Viktor Orbán (med grønt slips) lar seg ikke temme av de andre EU-lederne. Politisk beveger Ungarn seg stadig lenger bort fra EU-kollektivet. Foto: OLIVIER HOSLET / POOL

Av de 571 plassene i EU-parlamentet har Ungarn 21 av dem. Blokken av konservative partier i EU-parlamentet, EPP, (European Peoples Party) gikk til det skritt og suspendere det ungarske regjeringspartiet, Fidesz, på grunn av Ungarn gjentatte brudd på EUs regelverk.

Spesielt gjelder det i spørsmål som omhandler migrasjon og måten dette blir håndtert på av ungarske myndigheter. Ungarns behandling av flyktninger – de blir satt i leire ved grensen før de blir sendt ut av landet – blir sett på som uakseptabelt av EU-parlamentet. Den ungarske regjeringen blir av mange sett på som en paria, som provoserer og skremmer.

Denne videoen fra 2015 viser hvordan flyktninger ble tvunget til å forlate toget i Bicske:

Ble kastet ut av EPP

Da VG snakket med statsminister Viktor Orbans pressetalsmann, dr. Zoltan Kovacs, ofte omtalt som «en glatt spinndoktor», ga han til kjenne mye av den selvsikkerheten og arrogansen som Orban-regimet ofte blir beskyldt for utvise.

– Vi bryr oss lite om at EPP ikke er enige med oss. Problemet er at mange av Europas konservative partier tar politikken de fører stadig oftere mot venstre. De er for liberale. Det er vanskelig for andre europeiske land å se på saker som flyktningsituasjonen i Europa på samme måte som det Ungarn gjør, sier han og fortsetter:

– Vi er rett og slett nødt til å se på viktige politiske spørsmål og saker i Europa i et annet perspektiv. Vi må beskytte grensene våre. Jeg vil si at Ungarn på mange måter ligger i forkant av andre land i så måte, sier Kovacs, som tror regjeringspartiet Fidesz kan få minst 12 av Ungarns 21 plasser i EU-parlamentet.

TALSMANN: Zoltan Kovacs mener det er Ungarns regjering som har forstått Europas store utfordringer. – Våre konservative kolleger i EU går i stadig større grad til venstre og fremstår som rene liberale partier, sier den ungarske regjeringens ansikt utad. Foto: Helge Milalsen

– Vulgær propaganda

Drosjesjåføren med et mer liberalt syn på tilværelsen enn statsminister Orbans «spindoktor», er mer bekymret for situasjonen i hjemlandet, enn i det som skjer i resten av Europa.

– Det er skremmende at vi ungarere tillater å la oss lede av en løgnhals. Alt snakk om at flyktninger vil oversvømme Europa, er vulgær propaganda. Det plager ikke meg at illegale flyktninger stoppes ved grensen, men det er måten man gjør det på og det skremmebildet regjeringen skaper. Det ødelegger landet vårt og inntrykket av ungarere, sier Andras Miko.

Han sier at gamle ungdomsvenner utveksler hatefulle meninger på Facebook i en grad som gjør ham både lei seg og sint.

– Vi skulle ha et stort jubileum for at det var 40 år siden at vi gikk ut av gymnaset, men jeg meldte avbud. Jeg visste at praten stort sett ville dreie seg om flyktninger og romfolk. Det orket jeg ikke å høre på, sier den 58 år gamle drosjesjåføren.

PROPAGANDA: Norges ambassadør i Ungarn, Olav Berstad, mener regjeringspartiet Fidesz forsøker å få ungarske velgere til å tro at flyktninger utgjør en eksistensiell trussel mot Europa. – Et flertall av velgerne ser ut til å svelge denne propagandaen, sier han. Foto: Helge Mikalsen

Tror på høy oppslutning

Den norske ambassadøren til Ungarn, Olav Berstad sier til VG at han tror Fidesz, regjeringspartiet til Viktor Orbán, neppe vil gjøre det dårligere enn ved Ungarns siste parlamentsvalg. Da fikk partiet nærmere halvparten av stemmene.

– Det ser ut som om folk tror på den propagandaen fra Fidesz som er knyttet til migrasjon. Flyktningsituasjonen blir fremstilt som at den utgjør en eksistensiell trussel, ikke bare for Ungarn, men for hele Europa. Årsaken er et veldig ensrettet informasjonslandskap, der mange aktivt må søke på internett for å finne alternativ informasjon.

Dessuten har flere av opposisjonspartiene blitt fratatt statsstøtten, noe som har gjort valgkampen for disse vanskeligere, sier Berstad.

HÅPER: Sosiologen Istvan Hegedus håper opposisjonen vil samarbeide. Foto: Helge Mikalsen

Sosiologen Istvan Hegedus leder i dag Ungarns Europeiske Selskap og har orkesterplass til Ungarns politiske forvitring fra sine bosted i Brussel og Budapest.

– Jeg håper opposisjonen vil samarbeide. Det er avgjørende om Ungarn skal få oppleve en politisk forandring, sier han.

– Får Orban og Fidesz mer enn femti prosent av stemmene i EU-parlamentsvalget, vil det symbolsk være av betydning, men rent praktisk har det lite å si om han få elleve eller 15 plasser. Opposisjonen er for fragmentert til å kunne gjøre noe med Fidesz flertall.

Publisert: 25.05.19 kl. 23:39