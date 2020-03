VIROLOG: Hendrik Streeck leder Institutt for virologi ved Universitetssykehuset i Bonn. Foto: Katharina Wislsperger / Universitätsklinikum Bonn

Tysk professor: – Vi har oppdaget nye symptomer

Virologen Hendrik Streeck er trolig den som har møtt flest corona-pasienter i Tyskland. Han har blant annet undersøkt symptomene på covid-19.

For mindre enn 10 minutter siden

Professor Hendrik Streeck leder Institutt for virologi ved Universitetssykehuset i Bonn, og forsker nå på det nye coronaviruset.

Den siste tiden har teamet hans gått fra hus til hus i Heinsberg, som er et spesielt hardt corona-rammet område i Tyskland, og stilt spørsmål til menneskene som er infisert med viruset. De har kartlagt symptomer, tatt luftprøver, samlet inn prøver fra dørhåndtak, mobiltelefoner og fjernkontroller, i tillegg til prøver fra vannet i toaletter.

I løpet av kartleggingen har de oppdaget nye symptomer, sier virologen i et intervju med den anerkjente, tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):

– Nesten alle infiserte som vi har spurt, og det gjelder for minst to tredjedeler, beskriver et tap av lukt og smak over flere dager. Det går så langt at en mor ikke kunne kjenne lukten av den fulle bleien til barnet sitt. Andre kunne ikke lenger kjenne lukten av sjampoen sin., og maten begynte å bli smakløs. Når disse symptomene opptrer, kan vi ikke si nøyaktig, men vi tror at de skjer senere i infeksjonen.

Mer enn hundre personer har deltatt i undersøkelsen, men ikke de aller mest alvorlige tilfellene, som er innlagt på sykehus.

– Den typiske covid-19-pasient viser bare milde symptomer. Dette resultatet fremkommer også i en kinesisk studie fra Shenzhen, som har funnet at 91 prosent av de smittede bare viser milde til moderate symptomer, med tørrhoste, og eventuelt feber. Hos oss kom også tap av smak og lukt i tillegg. I 30 prosent av våre tilfeller forekom også diaré, det er hyppigere enn det som til nå er antatt, sier Streeck til FAZ.

Forskerteamet jobber også med å sammenligne en hurtigtest fra et tysk firma med standardtesten. Hurtigtesten gjennomføres ved å ta en liten blodprøve fra fingertuppen, og reagerer på eventuelle antistoffer i blodet.

– Dessverre ligger sensitiviteten på kun 33 prosent, ved en relativt god spesifisitet på 93 prosent. Det betyr at når testen gir utslag, er covid-19 påvist, men når den ikke gir utslag, da kan pasienten likevel være smittet. Altså slår ikke hurtigtesten ut på to tredjedeler av de smittede, sier den tyske virologen.

Publisert: 17.03.20 kl. 06:13

