TALTE: USAs president Donald Trump hyllet det amerikanske folk, militæret og landets historie under sin tale på den amerikanske uavhengighetsdagen. Foto: MANDEL NGAN / AFP/NTB Scanpix

Trump: – En dag snart skal vi plante et amerikansk flagg på Mars

Under sin tale på den amerikanske uavhengighetsdagen hyllet president Donald Trump sine medborgere – og snakket stort om fremtiden.

– I dag feirer vi vår historie, vårt folk og våre helter som stolte forsvarer flagget vårt – de modige mennene og kvinnene i den amerikanske hæren, sa Trump under sin tale på Lincoln Memorial.

Tusenvis var møtt opp for å følge talen i regnværet i Washington. Presidenten ble møtt av jubel da han kom hånd-i-hånd med førstedame Melania, mens Air Force One fløy over folkemengdene.

Etter å ha brukt mye tid på å hylle militæret, lovet presidenten at amerikanerne snart skal tilbake til månen, før han fortsatte:

– Og en dag snart skal vi plante et amerikansk flagg på Mars.

Publisert: 05.07.19 kl. 01:51