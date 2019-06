FÅR HJELP: Syv år gamle Lina blir behandlet for brannskader hun fikk etter en gasslekkasje inne i et telt i al-Hol-leiren. Foto: Mari Aftret Mørtvedt, ICRC

«Forholdene er ekstreme»: Slik opplever de norske Røde Kors-arbeiderne al-Hol-leiren

BEIRUT (VG) Barn etter barn med dehydrering, underernæring, diaré, brannskader og skuddskader. Her beskriver tre norske helsearbeiderne på feltsykehuset i den omstridte al-Hol-leiren i nordlige Syria stedet «der ingen bør oppholde seg over tid».

Al-Hol-leiren i nordøstlige Syria er et ugjestmildt og brutalt sted.

For å komme dit må du passere utallige militære veisperringer, lange strekker med humpete vei gjennom tørt, glovarmt og ubebodd landskap.

Når du kommer frem ser du innhegningene, der over 74.000 mennesker er sperret inne, tungt kontrollert av den kurdiskledede militsen SDF. Høye gjerder er reist, med piggtråd på toppen.

Alle menneskene der inne har ulike, vanskelige historier, som har ført dem akkurat dit. De er overlevende etter den internasjonale koalisjonens krig mot IS - de kvinnelige IS-medlemmene, konene til fengslede eller drepte mannlige IS-krigere, og barna deres.

To tredeler av de innesperrede i leiren er barn.

OVERFYLT: VG besøkte al-Hol tidligere i juni. Her er en av de overfylte helseklinikkene inne i leiren. Dette er ikke Røde-Kors-klinikken. Foto: Harald Henden/VG

VG besøkte leiren i juni, og fikk tilgang til den delen av leiren der kvinnene som ikke er fra Syria og Irak bor. Det er mennesker fra over 60 land der.

Da vi gikk fra telt til telt, kom det kvinner og barn fra alle verdensdeler til oss, mennesker fra Jamaica, fra Russland, fra Marokko, fra Finland, fra Tyskland og Storbritannia. Barna var overalt.

Hverken kvinnene, eller politikerne i landene de kommer fra, vet hva som skal skje med dem. Debatten pågår også i Norge. Spørsmålene er: Skal de hentes hjem, og stilles for retten i Norge? Skal kurderne i Syria måtte ta ansvaret, og dømme dem der? Eller skal det opprettes en internasjonal domstol?

Midt i denne debatten, har menneskene fanget i denne situasjonen, umiddelbare medisinske behov:

Det er derfor Norges Røde Kors har opprettet et nytt, moderne kirurgisk feltsykehus i al-Hol. Den siste uken har VG snakket med en rekke av nordmennene som jobber der til daglig, for å få dem til å beskrive de svært vanskelige forholdene i leiren. Røde Kors har også sendt oss sine bilder.

– Jeg kan bekrefte at det er ekstremt for de som bor der, sier Kari Schrøder Hansen, som leder arbeidet ved sykehuset til VG.

ERFAREN: Kari Schrøder Hansen leder arbeidet ved Røde Kors-klinikken. Foto: SALTBONES, Olav A./Røde Kors

Hun sier at Røde Kors-teamet særlig behandler mange barn med alvorlige skader fra krigen de har overlevd.

– Vi ser barn med store funksjonshemninger. Noen har fått litt behandling før de kom seg ut av IS-området, andre ingen behandling. Noen har splinter fra diverse våpen i kroppen, noe som gjør at store deler av ben og armer er ødelagt, store biter av beinet er borte.

SKADET I KRIGSSONEN: En gutt, Omar, får behandling av Kari Mühlbrant. Et benbrudd han fikk i krigssonen, inne hos IS, rettes opp. Det er sannsynlig at han kan gå igjen. Foto: Mari Aftret Mørtvedt, ICRC

Det samme beskriver to andre Røde Kors-arbeiderne Turid Andreassen og Kari Mühlbrant:

– Vi ser og behandler mange skader etter eksplosjoner, for eksempel. Før de kom hit, er det ofte gjort noe for å holde benene på plass, men mange har ikke blitt fulgt opp, sier Mühlbrant.

– Det har heller ikke vært noen oppfølging og trening etter skadene disse pasientene har fått, så vi ser mange komplikasjoner og skader som vil ta lang tid å lege, sier Andreassen.

Røde Kors har siden klinikken åpnet i mai, behandlet over 1000 mennesker. 60 prosent av dem er barn, de aller fleste under fem år, født og oppvokst i områdene IS kontrollerte. Et ukjent antall barn har også dødd i leiren, etter de har blitt reddet ut av krigsssonen.

VENTER PÅ VANN: Dehydrering er et stort problem blant leirens barn i varmen, som når over 40 grader. Her venter internerte kvinner i vannkø. Foto: Harald Henden/VG

Andreassen forteller at et stort antall av pasientene er underernærte barn, spesielt babyer.

– Mange mødre ammer ikke. De bruker flasker og pulvermelk, men de lever i støvete og overopphetede telt, og i mange tilfeller fører stresset kvinnene lever med til at de ikke klarer å få ut noe egen melk, sier hun.

Teamleder Kari Schrøder Hansen sier at mange av barna er så syke at de ikke kan reddes.

– Når små barn blir så syke, med diaré og underernæring i en slik varme, har de liten sjanse. De er mange vi ser at sannsynligvis ikke klarer å reddes, sier hun.

Alle ved sykehuset VG snakker med, sier at de ikke fokuserer på kvinnenes ideologi, forhistorie og valgene de før har tatt. De sier at de er humanitære arbeidere og at det ligger i Røde Kors sine prinsipper å hjelpe dem, uansett hvem de er.

STORT BEHOV: Jean-Phillipe Miller fra Australia og Turid Andreassen fra Norge behandler et barn i al-Hol. Foto: Mari Aftret Mørtvedt, ICRC

– Selvfølgelig fortjener alle barna vi behandler verdighet. De har ikke tatt et aktivt valg for å være i denne situasjonen. Dessuten er mange av deres mødre bare tenåringer. Noen av mødrene vi hjelper er kun 14–15 år gamle, sier Mühlbrant.

Mari Aftret Mørtvedt, som er talsperson for den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Syria, sier det ikke er en langsiktig løsning å holde mennesker i al-Hol.

– Faren for epidemier er stor når mennesker lever tett og uten tilstrekkelig tilgang på vann og sanitære forhold over lang tid, sier hun.

Hun legger til:

– Krig har stjålet barndommen til tusenvis av barn i disse leirene. Noen av barna er født uten nasjonalitet. Vi må behandle barna, mange av dem foreldreløse, som unge mennesker som trenger hjelp.

HÅP OM EN FREMTID: Omar etter behandling ved Røde Kors-klinikken. Foto: Mari Aftret Mørtvedt, ICRC

Publisert: 29.06.19 kl. 10:51