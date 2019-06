Rystende bilder viser druknet far og datter (2) på grensen til USA

Bildene av en far og hans datter, som druknet i et forsøk på å krysse grensen, har skapt stor oppmerksomhet i både USA og resten av verden.

En mann ligger med ansiktet ned i bakken i vannkanten ved Rio Grande. På ryggen hans ligger en liten jente, pakket inn i mannens T-skjorte, med armene rundt skuldrene hans.

Det rystende bildet ble mandag tatt av journalist Julia Le Duc for avisen La Jornada, og viser Óscar Alberto Martínez Ramírez (25) og datteren Angie Valeria på snart to år fra El Salvador.

Flere sammenligner det med bildet av Alan, den syriske gutten som skylte i land i et forsøk på å komme seg over Middelhavet – og bildet av blodige Omran (5) i en ambulanse i Aleppo.

Foto: Julia Le Duc, AP

De to druknet i et forsøk på å krysse elven Rio Grande, på grensen mellom Mexico og USA. Bildet har på kort tid blitt et symbol på desperasjonen og farene immigrantene opplever på sin ferd mot USA, og har skapt sterke reaksjoner over hele verden.

Svømte med datteren på ryggen

Ifølge New York Times kom familien på tre forrige uke til den meksikanske grensebyen Matamoros i håp om å søke asyl i USA. Men da de forsto at prosessen ville ta svært lang tid, bestemte de seg for å krysse elven.

Det endte fatalt for faren og datteren.

Detaljene rundt akkurat hva som skjedde noe uklare.

Til nyhetsbyrået AP sier journalisten som har tatt bildet at faren svømte over med datteren, før han satte henne fra seg på USA-siden av elven, og deretter svømte tilbake for å hente kona Tania Vanessa Ávalos.

Foto: Antonio Valladares, AP

Ifølge nyhetsbyrået måtte han snu fordi han oppdaget at datteren hadde fulgt etter ham ut i vannet, og strømmen skal da ha tatt dem begge.

Ramírez’ mor, Rosa Ramírez, har snakket med svigerdatteren på telefon, og forteller følgende til nyhetsbyrået:

– Da han forsøkte å nå datteren ble han tatt av strømmen, og klarte ikke å komme seg ut. Han puttet henne i t-skjorten sin, og jeg tror han bestemte seg for å svømme videre med henne på ryggen.

Foto: Julia Le Duc, AP

New York Times skriver imidlertid at familien på tre krysset elven sammen: Mens datteren var på ryggen til faren, skal moren ha kommet bak på ryggen til en familievenn.

Den amerikanske storavisen skriver at moren, idet hun nærmet seg andre siden, oppdaget at mannen og datteren slet i strømmen. Hun skal da ha snudd, men idet hun kom tilbake på Mexico-siden forsvant mannen og datteren i vannet.

– Det gjøres i vårt navn

Bildene har vakt stor oppstand, og flere politiske profiler i USA har kritisert den sittende administrasjonen for grensepolitikken landet nå fører. De siste dagene er syv personer, inkludert tre barn, funnet døde nær grensen mot Mexico, trolig i forbindelse med ulovlig kryssing.

Ifølge grensepoliti døde minst 283 migranter nær grensen i fjor, og ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er det reelle tallet langt høyere, skriver NTB.

– Vi bør ikke se bort. Dette er konsekvensene av Donald Trumps umenneskelige og umoralske migrasjonspolitikk. Det gjøres i vårt navn, skriver Cory Booker, senator i New Jersey og demokratisk presidentkandidat, på Twitter.

Mens Booker taler for å avkriminalisere kryssing av grensen, retter Donald Trump pekefingeren mot Demokratene i Kongressen.

– Synd at ikke Demokratene vil gjøre noe med grensesikkerheten. De ønsker åpne grenser, som betyr kriminalitet. Men vi får ting gjort, blant annet å bygge muren, skriver presidenten på Twitter.

Publisert: 26.06.19 kl. 16:36 Oppdatert: 26.06.19 kl. 17:01