arrow-left













expand-left arrow-right HER STOPPES DRØMMEN: Mexicos nasjonalgarde anholder migranter som prøver å krysse Rio Bravo i Chihuahua. På den andre siden av elven ligger El Paso i USA.

Mexico sender 15.000 soldater til USA-grensen: – Det er en katastrofe

Migranter i Mexico tør ikke lenger å oppsøke helsehjelp i frykt for å bli anholdt, sier Maria Hernández i Leger uten grenser – som selv ble vitne til et masseraid i forrige uke.

Nå nettopp







De siste månedene har situasjonen for de tusenvis av migrantene som reiser gjennom Mexico på sin ferd mot USA blitt merkbart tøffere, og ifølge data Reuters har fått se anholdt landet i mai tre ganger så mange migranter som de gjorde i januar.

15.000 soldater og medlemmer av nasjonalgarden er denne uken blitt sendt til grensen mot USA, og tidligere har de også utplassert 6000 soldater fra nasjonalgarden langs grensen til Guatemala. Begge deler en del av avtalen Mexicos president Andrés Manuel López Obrador gikk med på for å slippe unna USAs straffetoll.

Les også: Fant prematurt barn i grensekontroll

– Det er en katastrofe. Vi har allerede sett at nasjonalgarden krenker menneskerettigheter. Vi må huske at de ikke er politifolk, de har ikke trent i den samme følsomheten for loven som politifolk er – dette er soldater, noe som bare gjør situasjonen verre, sier professor Tony Payan, som leder Mexico-senteret ved USAs Baker-institutt, til VG.

VG snakket i fjor høst med flere migranter på deres vei mot USA. Se hvorfor de valgte å legge ut på den risikable reisen her:

Ble vitne til masseraid

Maria Hernández leder arbeidet Leger uten grenser gjør for migranter i Mexico. På telefon til VG forteller hun at ansatte i organisasjonen forrige uke ble vitne til et av masseraidene mot migranter, i Coatzacoalcos i delstaten Veracruz. Det var her 791 migranter ble anholdt etter å ha blitt funnet i fire lastebiler.

– De utførte raidet mens vi ga medisinsk hjelp. Det er første gang jeg har opplevd det. Denne gangen var vi der, vi var vitner, sier Hernández.

Les også: Tror Mexico vil bli tøffere mot migrantene etter USAs tolltrussel

Hun forteller at Leger uten grenser var i gang med å gi medisinsk og psykologisk hjelp til en gruppe på rundt 200 migranter, da myndighetene slo til.

– Plutselig begynte alle å løpe, og nå er de redde for å oppsøke oss igjen – de vil ikke bli anholdt.

les også Kvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense mot Mexico

Det kan være svært risikabelt, mener Hernández. Leger uten grenser sendte forrige uke ut en pressemelding der de advarer mot at migrantene tvinges i skjul, og at mange dermed ikke oppsøker den medisinske hjelpen de trenger.

– Noen av disse menneskene har gått i over fem dager når de kommer hit. Det er et varmt område. Folk kommer frem dehydrerte, eller med ulike infeksjoner i huden. Våre klinikker er noen ganger den eneste tilgangen de har på helsehjelp under reisen, sier Hernández.

Menneskesmuglere og hemmelige ruter

USAs president Donald Trump har truet med at straffetollen på meksikanske varer vil innføres likevel dersom han ikke er fornøyd med innsatsen etter at det har gått 45 dager fra avtalen ble inngått 7. juni.

Mexico har godtatt at folk som har søkt asyl i USA kan vente på svar i Mexico, og USAs president Donald Trump har også varslet enorme masseraid der minst 2000 familier som bor i USA ulovlig vil bli deportert tilbake.

les også VG ved Mexico-grensen: Her er Trumps soldater

– Populariteten til Mexicos president er i ferd med å falle. Mange meksikanere føler at det er de som betaler for Trumps mur. Kanskje den ikke er laget av murstein, men det er uansett en mur, sier Payan.

Han mener dette vil bli følgene av den nåværende politikken:

Det vil komme færre migranter.

Menneskerettighetsbrudd mot migranter vi øke betraktelig.

Migrantene vil ty til hemmelige ruter og menneskesmuglere for å komme seg nordover.

Mange vil ende opp strandet i Mexico, enten ved grensen mot USA i nord, eller et annet sted, under kritikkverdige forhold.

Organiserte kriminelle vil få mer makt.

Både Payan og Hernández peker på at Mexico langt fra er et sikkert land. De mener det er de kriminelle nettverkene og menneskesmuglerne som går seirende ut av den nåværende situasjonen.

– Vi leverer dem til kriminelle grupper, det er de som tjener på at migrantene tvinges til å leve i skjul, sier Hernández.

Publisert: 26.06.19 kl. 03:03