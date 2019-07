HELT: Dmitrij Solovjov. Foto: Faksimile fra det russiske forsvarsdepartementet

Dmitrij (37) trekkes frem som helt etter ubåt-brannen

37 år gamle Dmitrij Solovjov skal ha vist heltemot om bord på den brennende ubåten – og reddet livet til en sivil spesialist. Selv omkom han.

Det er Komsomolskaja Pravda som bringer historien om Solovjov, som står på det russiske forsvarsdepartementets liste over de 14 som mistet livet i ulykken med den atomdrevne miniubåten i Barentshavet.

Solovjov skal ha klart å trekke en sivil spesialist ut og så stenge en luke som hindret spredning av brannen, skriver avisen.

Solovjovs opptreden blir karakterisert som «dedikert og kompetent».

Søsteren Svetlana forteller til Komsomolskaja Pravda at kona venter deres tredje barn i september. De har fra før en gutt på tre år og ei jente som går i sjette klasse.

– Tjenesten hans var hemmelig. Han fortalte oss aldri om den, forteller søsteren.

MINNESMERKE: Kursk gikk ned i 2000, og 118 marinefolk mistet livet. Onsdag la folk ned blomster på minnesmerket i Murmansk. Foto: STRINGER / X80002

Navnene på de 14 døde marinefolkene er offentliggjort på det russiske forsvarsdepartementets sider, der de beskrives som helter.

«Takket være deres snare, dedikerte og kompetente handling klarte de å slukke brannen, redde sine kamerater og ubåten – med sitt eget liv som pris», heter det.

– Om bord var landets elite, sier en kilde til Komsomolskaja Pravda.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu sier ifølge russiske medier at alle de døde kommer til å bli dekorert etter sin død.

Det var mange høyere offiserer om bord, fordi det var teknisk utstyr som måtte betjenes av eksperter, skriver Komsomolskaja Pravda – og beskriver at dette er en viktig ubåt for Nordflåten, fordi den driver studier av bunnen i Barentshavet – og på måten får fram opplysninger som er viktig for sikkerheten til russiske marinefartøyer, heter det.

Kilder forteller til avisen at ulykken skjedde på 280 meters dybde og at kampen for å redde ubåten varte i omtrent halvannen time mandag kveld.

Den årsaken som ekspertene foreløpig holder på, er at det var en kortslutning i fartøyets elanlegg, og at det eksploderte og tok fyr i båtens batteri-rom, sier kilder til Komsomolskaja Pravda. Det beskrives at brannen spredte seg ekstremt hurtig, og at gassmaskene smeltet i varmen.

Det har i løpet av onsdagen vært uklart hvor mye det russiske folk skulle få vite om ubåtulykken i Barentshavet. Komsomolskaja Pravda skrev tidlig på dagen at «deres tjeneste var hemmelig, derfor vil deres store innsats for fedrelandet aldri bli kjent».

Utover dagen onsdagen slapp likevel det russiske forsvaret opp atskillig, og valgte altså å offentliggjøre navn, bilde og rang på de 14 døde.

Det var også uklart hvor mange som var om bord totalt. Ifølge Komsomolskaja Pravda var det 25 – noe som i så fall betyr at elleve kom fra det med livet i behold.

