SNART BESTEMOR: Doria Ragland, her ved siden av Meghan Markle på bryllupsdagen 19. mai i fjor. Foto: OLI SCARFF / AFP

Hertuginne Meghans mor på plass i London

Ifølge Ententainment Tonights kilder, skal Doria Ragland ha ankommet London for å være til stede når datteren Meghan føder.

Slottet har ikke røpet termindatoen for Meghan og Harrys første barn, men den skal være nær forestående. To kilder opplyser til ET at Ragland nå er på plass for å støtte sin datter.

I oktober opplyste Kensington Palace at hertuginnen av Sussex skulle føde «våren 2019». I januar sa Meghan selv at hun var rundt seks måneder på vei.

MOR OG DATTER: Meghan og Doria Ragland i Storbritannia 18. mai i fjor. Foto: Steve Parsons/ REUTERS

Hertugen og hertuginnen av Sussex flyttet nylig til Frogmore Cottage i nærheten av Windsor slott, der den kongelige babyen etter planen skal vokse opp.

Prins Harry og Meghan kunngjorde nylig at de i motsetning til prins William og hertuginne Kate ikke vil posere for fotografene på sykehustrappen når babyen er født. I stedet kommer de til å dele bilder tatt på Windsor på et senere tidspunkt.

I en uttalelse fra Slottet 11. april, sto det:

«De kongelige høyhetene har tatt en personlig beslutning om å halde planene rundt barnets ankomst private. Hertugen og hertuginnen ser fram til å dele de spennende nyhetene med alle så snart de har hatt mulighet til å feire sin nye familie privat.»

BRYLLUP: Prinsen av Wales og Doria Ragland i Meghan og Harrys bryllup i fjor vår. Foto: Owen Humphreys/ REUTERS

Doria Ragland var den eneste av Meghan Markles slektninger som var til stede i bryllupet med prins Harry. Hun er sosialarbeider og yogalærer og er bosatt i Los Angeles. Prins Charles eskorterte henne ned kirketrappene i det kongelige bryllupet.

Meldingen om at Ragland er i Storbritannia , kom også i tide til dronning Elizabeths 93-årsdag søndag.

Harry og Meghan delte da en bursdagshilsen til dronningen på sin Instagram-konto.

Publisert: 22.04.19 kl. 11:04