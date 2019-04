POPULÆR: Folk holder opp bilder av Josef Stalin i forbindelse med markering av 66-årsdagen for hans død den 5. mars i år. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Nå er Stalin rekordpopulær i Russland

MOSKVA (VG) Respekten for Josef Stalin blant russerne har vokst kraftig de siste årene, viser en fersk undersøkelse.

70 prosent av de spurte svarer at Stalin spilte en «fullstendig positiv» eller «relativt positiv» rolle for livet i landet, viser meningsmålingen fra det anerkjente Levada-instituttet. I 2016 var det tilsvarende tallet 54 prosent.

Bare 19 prosent av russerne mener at Josef Stalin spilte en negativt rolle – sammenlignet med 30 prosent i 2016.

Josef Stalin var Sovjetunionens diktatoriske leder i perioden 1924 til 1953. Han får skylden for millioner av sovjeteres død.

I et annet spørsmål sier 51 prosent at de har «et positivt personlig inntrykk av Stalin». Det er opp fra 40 prosent for ett år siden – og er det høyeste tallet siden Levada begynte å gjøre disse målingene i 2001.

Det er også en klar økning i andelen av russere som mener at de menneskelige lidelsene under Stalin ble rettferdiggjort av det ble oppnådd «store mål».

– Det russiske folk har sluttet å høre på kritikken som hele tiden blir rettet mot Josef Stalin, sier den politiske observatøren Anatolij Wasserman til Regnum.

– Folk forstår at de har blitt lurt.

Historikerne er ikke enige om hvor mange liv Josef Stalin hadde ansvaret for. Ifølge Wikipedia varierer beregningene fra tre til ni millioner mennesker – og det finnes også dem som mener det er riktig å snakke om titalls millioner.

Nærmere 800.000 ble henrettet under Stalin. Rundt 1,7 millioner døde i Gulag-ene, og millioner døde som følge av tvangsflyttingen og hungersnød.

Vladimir Putin har flere ganger kritisert Josef Stalin, men han har også sagt at Stalin var en effektiv leder, og i juni 2017 sa Putin at det har vært en «overdreven demonisering» av ham, og at Stalin er «en måte å angripe Sovjetunionen og Russland ».

Stalins oldebarn Jakov Dzjugasjvili sier til radiostasjonen Govorit Moskva at han frykter at flere og flere russere vil rettferdiggjøre oldefarens ugjerninger som sjef i kommunistpartiet.

Oldebarnet er sjokkert og forstår ikke at så mange russere beundrer Stalin.

Tre år etter Stalins død, ved det sovjetiske kommunistpartiets 20. partikongress i 1956, tok den nye lederen, Nikita Khrusjtsjov, et kraftig oppgjør med Stalin og stalinismen, blant annet mot terrorkampanjen som rammet mange uskyldige gjennom de såkalte Moskva-prosessene på 1930-tallet.

Den positive holdningen til Stalin er ingen god nyhet for Putin, mener sosiologen Leonty Byzov i et intervju med RBK. Han mener at det gjenspeiler en misnøye med dem som sitter ved makten nå.

– Stalin blir sett på som en forsvarer av de undertrykte. Han begynner å bli oppfattet som et symbol på rettferdighet, og et alternativ til den nåværende regjeringen, som oppfattes som urettferdig og ikke bry seg om mennesker.

Josef Stalin satt som Sovjetunionens leder i 29 år. Vladimir Putin er valgt fram til 2024 – og vil da ha vært Russlands sterke mann i 24 år (president 2000–2008 og 2012–2024, samt statsminister 2008–2012).

Publisert: 18.04.19 kl. 15:04