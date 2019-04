SAMLES: Sara Canning, kjæresten til den drepte journalisten Lyra McKee, på en sørgestund i Londonderry i Nord-Irland. Foto: Brian Lawless / PA Wire

Sørger over drept journalist

Journalisten Lyra McKee (29) ble skutt under opptøyer i Derry sent torsdag kveld. Drapet samler et ellers politisk splittet Nord-Irland.

Politibiler ble natt til fredag angrepet med brannbomber i den nordirske byen Derry. Flere skudd ble avfyrt i opptøyene, skriver BBC. Bilder viser maskerte menn som kaster gjenstander på politiet.

Den nordirske journalisten Lyra McKee ble skutt da hun dekket opprørene, og døde av skadene på sykehus. Politiet omtaler hendelsen som et terrorangrep.

DREPT: Lyra McKee jobbet for nettstedet Mediagazer, og frilanset for blant annet Reuters, The Belfast Telegraph, Buzzfeed og The Atlantic. Hun har skrevet boken Angels with Blue Faces, om konflikten i Nord-Irland. Hun jobbet med en ny bok, som skulle utgis i 2020. Foto: HO / POLICE SERVICE OF NORTHERN IRELAND / AFP

– Angrep på fellesskapet

Fredag oppfordrer politiet til fred og ro i påskehelgen, til minne om McKee. Drapet har også ført til noe så uvanlig som en enstemmig oppfordring fra alle de politiske partiene i Nord-Irland , der de fordømmer handlingene på det sterkeste:

– Lyras drap var også et angrep på fellesskapet, på freden og på demokratiske prosesser. Vi er samlet i motstand mot de ansvarlige for denne onde forbrytelsen.

Under en sørgestund i Derry sa McKees kjæreste, Sara Canning, at drapet hadde frarøvet henne kvinnen hun skulle bli gammel sammen med.

– Våre håp, drømmer, og hennes utrolige potensiale ble blåst ut ved en eneste grusom handling. Lyras død må ikke bli forgjeves for livet hennes var et lys i alle andres liv, sa Canning, ifølge The Irish Times.

PARTISAMLING: Mary Lou McDonald, leder av det republikanske partiet Sinn Féin, fordømte angrepet på journalisten Lyra McKee. Foto: PAUL FAITH / AFP

Politiet mistenker Nye IRA, som er motstandere av fredsprosessen, for å stå bak drapet. Gruppen er aktive i Derry, og sto bak en bilbombe som ble sprengt utenfor tinghuset i januar. I tillegg mistenkes de for å stå bak drap på to fengselsbetjenter og flere andre angrep.

Også i fjor var det lignende opptøyer i Derry, da rundt 70 brannbomber ble kastet mot politiet.

Derry har historisk vært et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland, som startet i 1969, også kjent som The Troubles.

Konflikten utspilte seg mellom katolske republikanere som ønsker at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland, og protestantiske lojalister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia.

Nå ber politiet om hjelp til å identifisere gjerningsmennene. Også Bellingcat, et nettverk for gravejournalistikk, etterlyser bilder og videoer av hendelsen.

FÅR STØTTE: Sara Canning var kjæresten til Lyra McKee, journalisten som i går ble drept under opprør i Nord-Irland. Foto: Brian Lawless / PA Wire

Dekket konflikten i Nord-Irland

McKee jobbet for nettstedet Mediagazer, og frilanset for blant annet Reuters, The Belfast Telegraph, Buzzfeed og The Atlantic. Hun har skrevet boken Angels with Blue Faces, om konflikten i Nord-Irland. Hun jobbet med en ny bok, som skulle utgis i 2020.

Journalisten kom opprinnelig fra Belfast, men flyttet nylig til Derry for å bo sammen med kjæresten. Som 25-åring havnet hun på Forbes liste over innflytelsesrike personer under 30 år i Europas medievirkelighet.

McKee har blant annet markert seg gjennom flere kommentarer og saker om en økende andel selvmord i Nord-Irland etter den såkalte Langfredagsavtalen i 1998. Den var en fredsavtale, og det ble regnet som en historisk milepæl da den ble signert av den britiske og irske regjeringen, med støtte fra de fleste partiene i Nord-Irland.

I en kommentar i The Independent, om bestekameraten Johnny som tok sitt eget liv da han var 17, skriver hun:

«De kalte oss våpenhvile-barna. De som er for unge til å huske den verste terroren da IRA-våpenhvilen kom. Jeg var fire, Johnny var tre. Vi var generasjon Langfredagsavtalen, som skulle høste fredsbyttet. Men det nådde oss aldri», skriver hun.

I SORG: Fredag la innbyggere i Derry blomster ved åstedet for drapet på journalisten Lyra McKee. Foto: Brian Lawless / PA Wire

– Vil fortsette å forandre liv

Den irske statsministeren, Leo Varadkar, sier at McKee «forandret liv da hun levde, og vil fortsette å gjøre det i døden». Hun har blitt hyllet som en modig journalist med stor integritet, og en snill, vennlig, vittig og sta sjel.

Hver langfredag blir navnene på alle ofrene for «The Troubles» lest opp i Unitarkirken i Dublin. Denne fredagen ble Lyra McKees navn lagt til på listen, sammen med 3700 andre ofre, skriver The Irish Times. De siste 19 årene har dette vært en av kirkens påsketradisjoner, og opplesningen tar omtrent tre timer.

Publisert: 19.04.19 kl. 21:05