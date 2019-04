OPPTATT AV BARNA: Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), mener IS-kvinner ikke bør splittes fra sine barn. Foto: Gisle Oddstad

Oslo-ordfører: – Regjeringen ber mødre forlate barna sine

Å oppfordre norske IS-kvinner til å gi fra seg sine barn, bryter Norges forpliktelser etter barnekonvensjonen. Det mener Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV).

Borgen har latt seg opprøre over debatten om hva som skal skje med barna til norske IS-kvinner. Jobben som ordfører har Borgen under permisjon fra Redd Barna, og i tillegg har hun jobbet med barns rettigheter i Kommunaldepartementet, hos Fylkesmannen i Oslo og hos Barneombudet.

– I over 30 år har jeg kjempet for barns rettigheter, og derfor blir jeg veldig oppgitt når en norsk statsminister går ut og oppfordrer mødre til forlate sine barn. Det vil ramme barna veldig hardt, og da setter man ikke hensynet til barnas beste først, sier Borgen til VG.

– Det regjeringen legger opp til er, slik jeg ser det, et brudd med både den norske barneloven og internasjonale forpliktelser som FNs barnekonvensjon, fortsetter hun.

arrow-right expand-left I SYRIA: Den norske kvinnen (28) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Uenighet i regjeringen

Borgen reagerer på et utspill fra statsminister Erna Solberg i VG i forrige uke, om at norske IS-kvinner kan gi barna fra seg for at de skal kunne hentes hjem, men at mødrene selv ikke kan vente seg noen hjelp.

Solberg har vært klokkeklar på at foreldreløse barn skal prioriteres, og at andre barn kun kan hentes hjem dersom mødrene gir samtykke til at barna hentes ut alene. Under KrF sitt landsmøte i helgen vedtok partiet at det vil at alle barn, ikke bare de foreldreløse, skal hentes hjem.

KrF vil ikke godta at barna skilles fra sine familier, men etter det VG kjenner til vil ikke vedtaket føre til noen endring i regjeringens politikk, hovedsakelig fordi Frp står knallhardt på at IS-kvinnene ikke skal få hjelp til å returnere.

Forskjellsbehandling

– Mens regjeringen krangler om intern uenighet, så lider barna i leiren i Syria. Dette er ikke «IS-barn», de er bare barn. Barn med rett til norsk statsborgerskap, sier Borgen.

pullquote – Man bør ikke gjøre forskjell på barn som er i en krise, fortsetter hun.

Hun er klar på at hun mener at mødrene må forvente å utsettes for en rettsprosess ved hjemkomst til Norge, men om de skal miste omsorgsretten er noe norsk barnevern må avgjøre etter en retur, påpeker hun.

Anslagsvis elleve barn med norsk tilknytning, fem av dem uten sine foreldre, sitter i interneringsleiren Al-Hol i Syria. VG er kjent med at åtte av disse barna har mødre med norsk statsborgerskap, mens tre av barna har en mor som har hatt oppholdstillatelse i Norge.

arrow-right expand-left IS-KVINNENES LEIR: I denne leiren, Al-Hol i Syria, bor 78.000 mennesker. Blant dem fire norske kvinner, med totalt seks barn.

Fra Oslo

To av barna har en mor som har sin familie boende i Oslo. Barnas morfar har sagt at han står klar til å ta ansvar for dem dersom de får hjelp til å komme til Norge, men har bedt om at de får reise sammen med moren. Moren har sitt norske pass, men barna ikke har reisedokumenter.

– Disse barna har en tilknytning til hovedstaden, gjennom sin mor. Som ordfører i Oslo mener jeg det blir helt feil dersom barna skal skilles fra moren for å få komme hjem, sier Borgen.

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) kan ikke bistå norske myndigheter med en DNA-test som trengs for å fastslå barnas identitet. Men Røde Kors mener norske myndigheter ikke bør skille:

– Min oppfordring til den norske regjeringen er at de bør hente disse barna hjem, og helst med sine mødre. Vi mener det vil være vanskeligere for disse barna å integreres i det norske samfunnet dersom familiene splittes opp, sier Yves Daccord, direktør i ICRC til VG.

Publisert: 30.04.19 kl. 11:51