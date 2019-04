Britiske politikere: Utlever Assange til Sverige først

LONDON (VG) I et brev til regjeringen krever flere enn 70 politikere at Julian Assange utleveres til Sverige hvis landet vil det, skriver avisen The Guardian.

Pågripelsen av Julian Assange pryder britiske avis-forsider lørdag.

Hovedoppslaget til The Guardian er at over 70 parlamentarikere i Underhuset ber innenriksminister Sajid Javid om å utlevere Assange til Sverige dersom svenskene vil det.

Grunnen er at Assange tilbake i november 2010 ble etterlyst av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner under et Sverige-besøk.

I 2010 fikk VG tilgang til avhørene av de svenskene kvinnene. Her er hele historien, ifølge kvinnene.

Labours Diana Johnson er en av dem som har signert brevet. Der står det: «Vi ber regjeringen ta side med ofre for seksuell vold og at saken mot Assange blir etterforsket på ordentlig. (...) Vi antar ikke skyld, men tror på en rettferdig rettssak».

PÅGREPET: Assange på vei til Westminster Magistrates Court i London torsdag. Foto: Hannah Mckay / X03696

Tidligere har Sverige krevd ham utlevert. I 2017 ble imidlertid saken henlagt fordi svensk påtalemyndighet ikke var i stand til å gi ham et formelt varsel så lenge han befant seg i Ecuadors ambassade.

Siden pågripelsen torsdag har imidlertid kvinnen som anmeldte ham for voldtekt bedt om at saken gjenopptas, skriver Aftonbladet.

Saken blir foreldet i august 2020.

Assange søkte tilflukt i Ecuadors ambassade for sju år siden fordi han var redd for å bli utlevert til Sverige og deretter til USA.

WikiLeaks har i samarbeid med en rekke store medier publisert hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter, som blant annet har gitt innsyn i USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Dert er grunnen til at USA vil ha ham utlevert.

