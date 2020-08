RØDT: Storbritannia blir rødt. Her fra Bank Station i London. Foto: John Sibley, Reuters

Nye reiseråd: Flere nye land og København blir røde

UD opplyser om at flere land i Europa fra og med natt til 22. august blir «røde».

Det bekrefter Utenriksdepartementet overfor VG.

Det vil si at blant annet at reisende til Region Hovedstaden, som vil si blant annet København, vil måtte gå i karantene i ti dager ved innreise til Norge etter natt til 22. august.

Også Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike blir fra samme dato farget røde.

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona har regjeringen besluttet at disse landene og regionen går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, skriver UD i pressemeldingen VG har fått tilsendt.

I Danmark har Sjælland og Midtjylland vært rødt siden 15. august, i tillegg til Færøyene.

Samtidig blir Norrbotten i Sverige gult, og omfattes dermed ikke av UDs reiseråd.

UD minner likevel om at unntakene fra reiserådet ikke er en oppfordring til å reise utenlands. De ber alle som reiser utenlands om å tenke seg nøye om og ikke sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til.

RØDT: København blir fra 22. august rødt. Reisende på t-banen i København bruker smittevernutstyr. Foto: RITZAU SCANPIX

Dermed er tre av fem regioner i Danmark i rød sone fra 22. august, noe som vil si at man må i karantene etter å ha vært der.

Dette følger rådene fra FHI, som 17. august ba om at Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike, sammen med København, skulle bli røde.

Region Hovedstaden hadde ved siste måling 24 registrerte smittede per 100.000 innbyggere totalt over de siste to ukene. Dette er over grensen på 20 smittede.

Det samme gjelder de andre landene som alle lå på mellom 20,7 og 23,3 smittede per 100.000 innbyggere.

Danmark innførte fra 12. august påbud om munnbind på kollektivtransport i kommunene Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens. Fra 22. august vil dette bli obligatorisk på kollektivtransport og kollektivstasjoner i hele landet.

