PRESIDENTER: Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko fotografert på tribunen under European Games i 2019. Foto: Vasily Fedosenko / X00829

Kreml taus om styrken til Hviterussland

President Vladimir Putins talsmann vil ikke si noe om hverken hvor store styrker russerne har for mulig bruk i Hviterussland - eller hvordan de er bevæpnet.

Nå nettopp

Talsmannen Dmitrij Peskov ville fredag heller ikke svare på om det kan være aktuelt å forsvare det hviterussiske folk - om hviterussiske politistyrker skulle fortsette å bruke vold mot demonstranter.

Det var president Vladimir Putin som selv - i et intervju med TV-kanalen Rossija-24 - fortalte at Russland hadde klar en politistyrke som kan gå inn i Hviterussland.

les også Presidenten med Kalasjnikov hos styrkene: – Vi skal være med deg til siste slutt

– Den vil bli brukt hvis ekstremister som skjuler seg bak politiske slagord, krysser visse grenser og begynner å plyndre, sette fyr på biler, boliger, banker, og forsøker å ta kontroll over offentlige bygninger og så videre, sa president Putin torsdag.

Han sa også at styrken ble etablert på forespørsel fra Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og at det forhåpentligvis ikke blir nødvendig å bruke den.

Fredag fikk pressetalsmannen Peskov nye spørsmål fra russiske journalister. Han ville ikke si hverken hvor styrken ble rekruttert fra i det mangfoldige russiske politisystemet, hvor stor den er eller hvordan den er bevæpnet, melder nyhetsbyrået Tass.

les også Skjebnedager i Minsk

– Styrken skal i et nødstilfelle kunne hindre ekstreme handlinger i Hviterussland, sa Peskov.

Kreml-talsmannen gjentok Putins utsagn om at de ikke forventer at politistyrken for Hviterussland skal bli brukt.

– Dette er en reserve, og det er ikke bruk for den. Vi går ut i fra at det ikke vil bli en så ekstrem situasjon i Hviterussland, sa Dmitrij Peskov.

Han uttrykte også tillit til at forholdet mellom russere og hviterussere ikke blir påvirket om Russland skulle sende inn reserven til Hviterussland.

– Russland vil ikke blande seg inn i hviterussiske indre anliggende, sa Peskov.

les også Svensk fotograf pågrepet og utvist fra Hviterussland

Men da han ble spurt om denne styrken ville forsvare vanlige borgere om de skulle bli utsatt for vold fra hviterussisk politi, ville han ikke svare. Han kalte det et hypotetisk spørsmål.

Peskov sa imidlertid at hviterussiske myndigheter «ikke er involvert i ekstremistiske handlinger». Han sa også at Russland er «absolutt nøytral» i forhold til det som skjer i Hviterussland.

EUs utenriksministre er enige om å innføre sanksjoner mot opptil 20 hviterussiske ledere - på grunn av valgfusk og for vold mot demonstrantene etter valget.

Ifølge Tsjekkias utenriksminister Tomas Petricek er det naturlig at president Aleksandr Lukasjenko også kommer på sanksjonslisten.

Lukasjenko reagerte fredag rasende på trusler fra nabolandene Polen og Litauen, som begge er NATO-medlemmer, om sanksjoner mot Hviterussland.

– Vi skal vise dem hva sanksjoner er, sa Hviterusslands president ifølge fontanka.ru og rbc.ru.

les også Svetlana Tikhanovskaja vil ikke avsløre hvilke trusler hun har fått

– Litauen får 30 prosent av sine budsjettinntekter fra hviterussiske varer som blir fraktet over deres territorium. Nå har jeg bedt regjeringen om å omorganisere vår transport slik at det går utenom litauiske havner.

Den litauiske topp-politikeren Viktorija Čmilytė-Nielsen sier til VG at det er viktig for Litauen å stå opp for folket i nabolandet.

– Det ligner det som vi selv var gjennom for 30 år siden med Sovjetunionen. Det som skjer i Hviterussland har truffet en nerve her. Vi ønsker å stå opp for folk i Hviterussland og støtte våre naboer. Litauen var blant de første nasjonene som fastslo at vi ikke godkjenner resultatene av presidentvalget, sier Čmilytė-Nielsen til VG.

Ifølge den offisielle valgkommisjonen fikk Aleksandr Lukasjenko 80 prosent av stemmene. Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja hevder at hun vant valget:

Publisert: 28.08.20 kl. 17:16

