Foto: Thomas Nilsson

Faren til Jacob Blake til VG: – Det er min plikt å være her

WASHINGTON D.C. (VG) Sønnen ble skutt syv ganger i ryggen. Fredag talte faren til tusenvis av demonstranter der Martin Luther King, jr. sa «I have a dream»-talen for 57 år siden.

På stedet der Martin Luther King talte for 57 år siden, møtte faren til Jacob Blake opp til demonstrasjonene bare dager etter at sønnen ble skutt av politiet i Wisconsin.

– Min far sto også på denne plassen. Det er en viktig markering i mitt liv og det er min plikt å være her. Jeg kom hit for denne markeringen og jeg har ikke annet valg enn å fortsette å være her, sier Jacob Blake senior til VG.

Når han ser alle de unge menneskene som har møtt opp på kveldens demonstrasjon, tenker han at de representerer fremtiden.

– De er her fordi de trenger å være her, og for å gjøre det de er nødt til å gjøre. Jeg er en gammel mann, men jeg prøver å bidra til at det blir bedre. Min sønn er ung og vil kanskje sitte i rullestol resten av sitt liv. Så jeg må støtte ham så lenge jeg lever.

NB. Sterke bilder fra da politiet skjøt Jacob Blake i ryggen.

Faren forteller videre at sønnen fortsatt er lenket fast til sykesengen med håndjern, til tross for at han er paralysert fra midjen og ned.

– Han er ikke en trussel for noen. Jeg var ikke sint første gangen jeg kom inn i rommet, jeg ble sint først da jeg så at han var fastbundet. De skjøt min sønn syv ganger og så binder de ham fast i en seng. De paralyserte min elskede sønn foran hans barn. Hvordan er det meningen at jeg noen gang skal kunne forstå det?

– Hva sa Jacob til deg da du besøkte ham?

– Han sa at han elsket meg. Når han tok tak hånden min, så gråt han og sa: «Pappa, hvorfor skjøt de meg så mange ganger?». Da svarte jeg: «Kjære, de skulle aldri ha skutt deg i det hele tatt». Ikke i det hele tatt.

NB. Familiens advokat opplyser fredag kveld overfor Reuters at Blake ikke lenger har på seg håndjern.

For å forstå hvorfor protestene sprer seg over hele landet, mener han at vi må rette blikket mot Donald Trump.

– Det er Trump som får det til å brenne. Han stikker hatets flammer.

«I have a dream»

fullskjerm neste HISTORISK ØYEBLIKK: Martin Luther King ba om like rettigheter for alle USAs borgere under sin tale i Washington D.C. 28. august 1963.

Fredag er det 57 år siden den såkalte Marsjen til Washington for jobber og frihet. Det var her en av verdens mest kjente og betydningsfulle taler ble holdt, foran Lincoln-monumentet i Washington D.C.

«Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag vil bo i et land der de ikke blir dømt for fargen på huden deres, men for hvem de er», sa King til de 250.000 oppmøtte i 1963.

Selv om afrikanskamerikanere har fått stemmerett siden den gang og segregeringen har tatt slutt, lever fortsatt rasismen videre i USA.

De siste månedene har for alvor vist det, med politidrapet på George Floyd i Minneapolis og nå nylig skuddene mot Jacob Blake (29) i Wisconsin.

Foto: Thomas Nilsson

Markerer en av USAs verste lynsjinger

Black Lives Matter-protestene har spredt seg over hele landet, og fredag inntar bevegelsen Washington D.C.

Borgerrettsaktivistene Al Sharpton og Martin Luther King III (ett av Kings fire barn) står i spissen for arrangementet, som har fått tittelen «Get Your Knee Off Our Necks», med henvisning til hvordan politiet har holdt flere afrikanskamerikanere nede i bakken, hvorpå de har sagt «I can’t breathe».

«Vi fordømmer plyndringen, men vi spør oss: Når skal myndighetene fordømme poltiets skyting og drap, sa borgerrettsaktivist Al Sharpton fra scenen i Washington.

Les intervjuet: Joyce Ladner arrangerte marsjen i 1963 – nå tror hun på endring

Fredag er også dødsdagen til Emmet Till, som ble brutalt myrdet i Mississippi i 1955. Lynsjingen av den afrikanskamerikanske 14-åringen regnes som starten på borgerrettighetskampen.

les også Seks svarte forteller til VG: Slik er den amerikanske rasismen

Tror protestene vil prege til valget

Også torsdag, da president Donald Trump, holdt sin omstridte tale fra Det hvite hus der han takket for at republikanerne ønsker at han blir gjenvalgt til fire nye år, var det rasismeprotester i Washington D.C. Der sa demonstranter til VG at Trump hadde splittet landet, og kalte ham en rasist.

Rasismespørsmålet ser ut til å bli en av de store valgkampsakene. Det slår Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University, fast overfor VG.

– Ofte forsvinner spørsmål om borgerrettigheter ut av offentligheten ganske fort, men denne gangen vedvarer protestene og det kommer stadig nye tilfeller av politivold mot svarte. Jeg tror Black Lives Matter-bevegelsen vil holde trykket oppe gjennom hele valgkampen, har han sagt i et tidligere intervju.

Publisert: 28.08.20 kl. 23:14 Oppdatert: 28.08.20 kl. 23:24

