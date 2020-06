UROLIG: De nordiske landene åpner fra mandag for reiser mellom landene, med unntak av Sverige. Ann Linde sier hun er spesielt bekymret for grenseområdene. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges utenriksminister: Urolig for stengte grenser i Norden

Sveriges utenriksminister Ann Linde er bekymret for at det nordiske samarbeidet blir skadet av coronakrisen. Hun mener stengte grenser kan skape dype sår.

Ann inde forteller også at det er en stor frustrasjon at svenskene ikke er velkommen i mange land, skriver Dagbladet.

– Jeg er urolig for hvor lenge vi kommer til å disse sårene, sier Linde til Dagens Nyheter.

Fra 15. juni vil flere nordiske land åpne grensene til hverandre, mens svenskene holdes på utsiden av samarbeidet foreløpig. Flere land holder foreløpig stengt for reiser til og fra Sverige.

Kun Gotland i Sverige regnes av Follehelseinsituttet (FHI) som et område med «akseptabel smitte». Fra mandag vil norske turister igjen kunne reise til Gotland uten karantene.

Svenskene kan komme til Norge uten karantene på jobbreiser, men de må fortsatt være i karantene dersom de har fritid.

– Jeg kjenner en uro for at det nordiske samarbeidet kommer til å påvirkes negativt. Først og fremst i grenseområdene, sier Linde.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg sa tidligere denne uken til VG at den svenske regjeringen vil fortsette arbeidet for å åpne opp i hele Norden.

– Vi jobber hardt for en nordisk løsning for grensespørsmål og reiser. Vi vil se en åpen region, og det fortsetter vi å jobbe før, sa han da.

Damberg opplyser at Sverige fortsetter å ha en nær dialog med sine nordiske kolleger om hvordan man skritt for skritt kan lette ytterligere i restriksjonene.

– Sverige har ikke stengt våre grenser i Norden. Man skal huske på at det er av betydning for turistnæringen og for vår økonomi når andre i Norden besøker Sverige. Men alle i Sverige, også besøkende, skal følge råd og regler knyttet til covid-19, påpekte Damberg.

Publisert: 14.06.20 kl. 17:04

