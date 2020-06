OPPHETET: Det skal ha blitt amper stemning i Det hvite hus da president Donald Trump krevde å få satt inn 10.000 aktive soldater i gatene rundt om i USA. Foto: SHAWN THEW / EPA

Medier: Krevde 10.000 soldater i opphetet møte i Det hvite hus

Det skal ha blitt ampert i Det hvite hus da president Donald Trump krevde å få satt 10.000 soldater i gatene for å håndtere rasisme-protestene rundt om i landet, melder flere amerikanske medier.

Både forsvarsminister Mark Esper, justisminister William Barr og militærsjef Mark Milley skal ha uttrykt motstand til Trumps ønske om å utplassere tusenvis av soldater i gatene, opplyser en høytstående tjenestemann i regjeringen til CBS.

Nyhetsbyrået AP melder også om amper stemning mellom Trump og forsvarsdepartementet i forbindelse med presidentens ønske om å bruke militærmakt mot demonstranter innenfor USAs grenser.

Esper skal etterpå ha bedt guvernører i flere stater om å kalle inn styrker fra Nasjonalgarden i et forsøk på styre Trump unne ideen om å bygge opp føderale styrker i Washington, skriver AP.

Onsdag, etter to dager med fredelige protester, beordret Esper 700 soldater fra Den 82. Luftforsvarsdivisjon om å returnere til Fort Bragg.

Både AP og CBS melder også at Trump skal ha blitt svært sint da Esper gikk ut i mediene og sa det ikke var riktig å bruke militære styrker mot demonstrantene. Dette skal Trump ha gitt uttrykk for i et møte onsdag.

– Ved bristepunktet

AP-journalist Robert Burns, som har dekket Pentagon i 30 år, skriver at stemningen nå nærmer seg bristepunktet mellom Trump og det amerikanske forsvaret.

Lederne i militæret mener aktive soldater, som er trent til å jakte og drepe fiender, kun bør brukes til å håndheve loven i de mest ekstreme kriser, slik som et faktisk opprør. De mener denne begrensningen finnes for å opprettholde folkets tillit til militæret.

Den pensjonerte generalen Vincent K. Brooks sier til AP at militærets «hellige tillitsforhold» til folket er brutt av Trumps trusler om bruk av føderale tropper til å håndheve loven i delstater der han mener guvernørene ikke er tøffe nok mot demonstrantene.

– Dette er en tillit som militæret, spesielt de aktive soldatene, som utøver sterk fysisk makt og holder i mange spaker som kan gjøre slutt på friheten i vårt samfunn og stenge ned regjeringen, aldri skal bruke den makten for politiske formål innenlands, sier han i en artikkel for Belfer Center ved Harvard, der han jobber.

Publisert: 07.06.20 kl. 04:08

