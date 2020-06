Siktet for grov vold mot mannen etter Johaug-krangel

En finsk kvinne er nå i retten, siktet for grov vold og drap på ektemannen. En av voldsepisodene begynte med en krangel mellom de to – om hvem som er verdens beste skiløper.

Nå nettopp

Krangelen fant sted tidligere i fjor, nær Tammerfors i Finland, mellom den 48-år gamle kvinnen og hennes nå avdøde ektemann Kuru Ylöjärvi. Det melder Ilta-Sanomat.

Nå har rettssaken mot kvinnen begynt i Pirkanmaa tingrett.

Høringen åpnet med behandlingen av en voldshendelsen som fant sted i mars i fjor. Da skal kvinnen ha angrepet sin partner med strykejern og fruktkniv i forbindelse med en diskusjon om ski.

Under den foreløpige etterforskningen sa den nå avdøde mannen at han hadde berømmet Therese Johaug som verdens beste skiløper. Det hadde ifølge ham gjort kona sjalu, og det hele endte i en blodig krangel.

Kvinnen har overfor politiet innrømmet at hun og mannen hadde en diskusjon om Therese Johaug, skriver Ilta-Sanomat.

– Jeg tror ikke at hun likte at jeg snakket om andre kvinner, sa den nå avdøde mannen.

Rundt et år senere ble mannen funnet drept. Kvinnen er mistenkt for å ha stått bak drapet - og å ha knivstukket mannen mer 20 ganger. Mannen ble funnet 13. april i år, men det mistenkes at drapet fant sted rundt en måned tidligere.

Kvinnen nekter straffskyld, og mener hun handlet i selvforsvar. Mannen hadde i forkant av knivstikkingen forsøkt å kaste henne ut av deres felles hjem, og kvinnen fortalte i retten at hun hadde tatt ryggsekken sin og forlatt huset.

Den avdøde mannen var også siktet for vold mot kvinnen i etterkant av Johaug-krangelen. Han skal ha dratt kvinnen ut av huset etter håret, og kastet henne ned en trapp.

Saken skal behandles over to dager.

Publisert: 18.06.20 kl. 14:20

