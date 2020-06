INGEN ENDRING: Terresa Danzey (23) har mistet tiltroen til politiet i New York og krever sammen med tusenvis av andre at bevilgningene til politiet fjernes eller nedjusteres kraftig. Foto: Thomas Nilsson / VG

New York-demonstranter til VG: – Vi stoler ikke på politiet

NEW YORK (VG): Tusenvis har samlet seg i New Yorks gater med krav om å ta pengene fra byens politi. – Jeg har mistet all tiltro til dem, sier en av demonstrantene til VG.

Oppdatert nå nettopp

– De kneler i solidaritet, men like etter snur de seg og slår fredelige demonstranter, sier Terresa Danzey (23) til VG.

Hun deltar fredag på sin aller første «Black Lives Matter»-demonstrasjon i New Yorks gater.

På grunn av politiets aggressive håndtering av demonstrasjonene de siste dagene, hadde foreldrene hennes bedt henne om å la være frem til nå.

Nå hadde imidlertid også de fått nok. Måten de slår ned på demonstrantene på, mener Danzey er et klart signal om at protestene må fortsette.

– De gjør ikke nok for å vise at de prøver å endre seg. De fortsetter i akkurat samme spor, sier hun.

– Vi kan ikke stole på dem. Jeg føler ikke de beskytter svarte og brune på samme måte som de beskytter andre minoritetsgrupper, og ikke minst majoriteten, sier Danzey, som er en av medarrangørene bak fredagens demonstrasjon.

Aggressiv strategi

Om lag 45 minutter etter New York Citys portforbud onsdag denne uken støtte en fredelig protestmarsj på en vegg av opprørspoliti nær Cadman Plaza i Brooklyn.

Hundrevis av demonstranter stoppet og sang i 10 minutter, før lederne bestemte seg for å snu og forlate stedet. De hadde imidlertid ikke sett at opprørspolitiet også hadde inntatt plassen bak dem, og dermed omringet dem.

Denne strategien kalles «kettling», og har i økende grad blitt tatt i bruk av politiet i den amerikanske storbyen utover uken, skriver New York Times. De melder at politiet har blitt mer aggressive i håndteringen av demonstrantene.

HIT MEN IKKE LENGER: Politiet samler seg i rekker foran demonstrantene slik at de ikke kommer seg forbi. Foto: Thomas Nilsson / VG

Via den såkalte «kettlingen» får de kontroll på demonstrantene slik at de lettere kan gjøre pågripelser. I går ble 250 pågrepet etter portforbudet klokken 20.

Flere journalister og fotografer i New York Times sier de har sett politi storme inn mot demonstranter etter portforbudet tilsynelatende uten nevneverdig provokasjon, og dyttet dem ned på fortau og slått dem med batonger og lignende.

Strategien har blitt forsvart av byens borgermester Bill De Blasio, som sier det har vært en nødvendig eskalering etter at plyndrere raidet deler av Manhattan i løpet av helgen.

– Det kommer et punkt der nok er nok, sa De Blasio torsdag.

les også Slik lever verdens mest forhatte politimann

– Ikke gjør samme feil som oss

Ifølge New York Times har det vært færre meldinger om plyndring de siste dagene. Likevel har den aggressive strategien fortsatt.

Parallelt har det kommet meldinger om aggressivitet fra politiet i andre byer. Torsdag filmet en reporter fra den lokale radiostasjonen WBFO at en eldre, hvit mann som tilsynelatende bare ville prate med politiet, ble dyttet ned i bakken av politifolk slit at han falt bakover og slo hodet i bakken.

Irak-veteran David J. Hamilton III (35) sier til VG at konen hans gråt da hun så det på TV.

– Min afrikanske kone, som demonstrerer og ellers er svært opptatt av svartes liv, gråt da hun hørte smellet og så blodet strømme ut. Det handler om menneskeliv. Som soldat har jeg sett død. Død er død, og ingen vil se noen dø. Jeg vil ikke se politifolk dø heller, sier han.

Demonstrantene mintes også Breonna Taylor, som skulle fylt 27 år i dag. Hun ble skutt og drept av politi i Louisville i forbindelse med en narkorazzia.

Hamilton frykter at politiet skal gjenta samme feil som amerikanerne gjorde i Irak og Afghanistan.

VETERAN: David Hamilton tjenestegjorde i Irak. Han ber politiet ikke gjenta samme feil som det som ble gjort der. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ting ble gjort som hjemsøker meg og andre. Jeg håper politiet ikke bare tar ordre og handler i blinde. Ikke gjør samme feil som vi gjorde i Irak, der vi forsøkte å utøve diplomati med militærmakt, sier han.

– Politiet skal være en fredsbevarende styrke. Da bør ikke den første responsen være tanks. Er de en fredsbevarende styrke der ingen utgjør noen fare, bør de ikke møte opp med batonger i det vi entrer samme sted, sier Hamilton.

«Quit your jobs»

Kravet fra Danzey, Hamilton og de andre demonstrantene VG møter er at finansieringen av politiet stanses, eller reduseres betydelig.

Seks milliarder dollar av New York Citys budsjett for 2020 går til politiet. Demonstrantene mener pengene heller kan brukes på bedre helsetjenester og trygge steder for minoritetsbefolkningen å oppholde seg på.

Demonstrantene samlet seg ved to ulike politistasjoner i Brooklyn. «Quit your job» var blant slagordene som ble brukt. Tilliten til politiet hos demonstrantene er på bunnivå.

– Som en svart mann har jeg sett alle disse drapene og voldshendelsene pågå i mange år, uten at jeg har vært med på å demonstrere. Jeg har følt meg skyldig for å ikke ha deltatt. Men jeg følte dette var min tid, til å komme ut og være stolt, og kjempe mot urettferdigheten som skjer. Ingenting har endret seg, sier 29 år gamle Bahlya Yasane til VG.

DEMONSTRERER SAMMEN: Bahlya Yasane og Will Gallagher har sett seg lei av politiets maktbruk mot afrikansk-amerikanere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han forteller at han selv hadde en episode med politiet da han gikk på ungdomsskolen.

– Jeg og en gruppe venner ble stoppet og ransaket av politiet. De sjekket lommene våre, men bare på meg og min andre svarte venn. Ingen av de andre fikk denne behandlingen, sier Yasane.

Will Gallagher (26) sier politiet har fortsatt i samme spor, og sier det er derfor han demonstrerer.

– Det er ekkelt at protester mot vold blir møtt med vold mot politiet. Det virker ikke som de bryr seg i det hele tatt. De hører oss ikke. De ignorerer oss. Jeg syns nok er nok, og det er derfor jeg er her, sier han.

Publisert: 06.06.20 kl. 02:28 Oppdatert: 06.06.20 kl. 02:39

Les også

Fra andre aviser