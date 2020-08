forrige







fullskjerm neste

Demonstrant død i Hviterussland

Demonstrasjonene i Hviterussland har krevd sitt første dødsoffer. Ifølge myndighetene døde mannen da fyrverkeri eksploderte i hendene hans.

Oppdatert nå nettopp

Det er talskvinne i innenriksdepartementet Olga Tsjemodanova som melder dette på Telegram. Ifølge henne prøvde demonstranten å kaste fyrverkeriet mot politiet da det gikk av i hånden hans, og at han døde av skadene han fikk.

Hviterussland-kjenner til VG: – Generalstreik mot Lukasjenko tirsdag

Mannen var blant tusener av mennesker som for andre kveld på rad protesterte mot det offisielle resultatet av valget.

Opposisjonen mener at opptellingen var preget av fusk, og at president Aleksandr Lukasjenko fikk langt færre stemmer enn de tallene som den sentrale valgkommisjonen oppga: 80,08 prosent.

Opposisjonskandidaten Svetlana Thikanovskaja erklærte seg mandag som vinner av valget. Hun hevder at det i realiteten var hun som fikk 80 prosent av stemmene - og Lukasjenko 20 prosent.

Tungt krigsmateriell er rullet fram i hovedstaden Minsk, skriver nyhetsbyrået Interfax. RIA Novosti skriver at det brukes vannkanoner mot demonstrantene, og den lokale TV-kanalen Belsat melder at det er kraftige sammenstøt mellom politi og de som protesterer mot «Europas siste diktator».

Det skal også ha blitt avfyrt gummikuler, og ifølge RBK ble den hviterussiske journalisten Natalja Nublevskaja såret.

Demonstranter har også kastet molotov-cocktailer mot spesialstyrken OMON, melder nyhetsbyrået Sputnik, gjengitt av Regnum.

les også Demonstrasjoner etter presidentvalget i Hviterussland: – Folk tror ikke på valgresultatet

Privatbiler skal ha klart å hindre to lastebiler med folk fra innenriksstyrkene å komme fram til sentrum av Minsk, melder RIA Novosti.

NEXTA hevder på Telegram at spesialstyrkene bruker ambulanser for å «lure» seg inn til sentrum, der demonstrasjonene foregår. Kilder forteller til VG at det er folk i alle aldre blant dem som protesterer på gatene i Minsk.

Da valget ble avholdt søndag, ble internett slått av. President Lukasjenko hevder i intervju med en statlig TV-kanal at dette ble gjort fra utlandet - at det ikke var hans regime som gjorde dette.

Den russiske ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij mener at Lukasjenko kommer til å måtte rømme Hviterussland, enten i år eller neste år, melder russiske medier. President Vladimir Putin gratulerte tidligere mandag Lukasjenko med seieren.

les også Hviterussland-kjenner til VG: – Generalstreik mot Lukasjenko tirsdag

Hvor mange mennesker som er samlet i Minsks gater, er ukjent. Men protestene de siste dagene har ikke foregått bare i hovedstaden, men også i mindre byer rundt i landet.

Demonstrantene synger mandag kveld «Kom dere vekk!» til politifolkene. De synger også at «Hjemmet vårt er Hviterussland». Mange har det røde og hvite flagget som Lukasjenko fjernet da han ble president i 1994.

les også Internettet i Hviterussland er nede: – Det er en måte å kontrollere valget på

Lukasjenko har altså sittet ved makten i 26 år. Han har i vår fått stor internasjonal oppmerksomhet, fordi han mente at andre land overreagerte på corona-viruset. Hviterussland var det eneste landet i verden der fotballserien gikk som normalt, og Lukasjenko selv anbefalte folk både vodka og badstu for å holde seg friske fra viruset.

Publisert: 11.08.20 kl. 00:16 Oppdatert: 11.08.20 kl. 00:42

Fra andre aviser