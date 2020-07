ERSTATNING: Tenåringen Nick Sandmann meddeler fredag på sin Twitter-konto at han har inngått forlik med Washington Post etter å ha saksøkt dem for æreskrenkelse. Foto: Skjermdump

Washington Post inngår forlik med tenåring

I januar i fjor gikk en video av amerikanske skoleungdommer med Trump-capser og urfolk i Washington D.C. viralt. Nå har en av tenåringene inngått forlik med storavisen Washington Post.

I videoen fra januar i fjor står en skolegutt med «Make America Great Again»-caps, tett opp i ansiktet til en eldre mann som slår på tromme og synger.

Dette skapte sterke reaksjoner, og den katolske skolen guttene gikk på gikk ut og beklaget guttenes oppførsel.

Guttene ble anklaget for å ha mishandlet mannen. Men lengre videoer, som kom ut senere, avslørte en annen versjon av hendelsen.

Tenåringen Nick Sandmann meddeler fredag på sin Twitter-konto at han får 250 millioner dollar i erstatning fra Washington Post etter å ha saksøkt dem for æreskrenkelse.

«Den 19. februar 2019 saksøkte jeg Washington Post for 250 millioner dollar. I dag fylte jeg 18 år og fikk erstatningen min fra WP. Takk til familien min og millioner av dere som har støttet meg. Jeg har fortsatt mer å gjøre», skriver Sandmann i innlegget.

Innholdet i forliket er ikke kjent.

Saksøkt flere

Tidligere i år landet han et lignende søksmål mot CNN. Sandmann saksøkte også NBC Universal i USAs tingrett i Covington, og la i mars til ABC, CBS, USA Today-eier Gannett, The New York Times og Rolling Stone.

Flere av videoene som kom ut senere viser at det var mannen fra Omaha-stammen som nærmet seg skoleklassen, og at ungdommene først trakk seg tilbake. Til slutt stoppet han rett foran skoleeleven Nick Sandman, som har fortalt om sin versjon av det som skjedde.

ÅRLIG MARSJ: En kvinne taler til en gruppe urfolk ved Lincoln Memorial under den årlige markeringen i januar. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

– Jeg følte aldri at jeg sperret for demonstranten. Han gjorde ingen forsøk på å gå rundt meg. Det var tydelig for meg at han hadde utpekt meg, uten at jeg vet hvorfor.

– Det var aldri min intensjon å lage grimaser. På et tidspunkt smilte jeg fordi jeg ville at han skulle vite at jeg ikke kom til å bli sint eller provosert, fortsetter han.

