LØVBLÅSER: De store opptøyene mot politiet og sikkerhetsstyrkene fortsetter i Portland, Oregon. Demonstrantene møter politiets tåregass med løvblåsere.

Her bruker demonstranter løvblåsere mot politiets tåregass

Protestene i Portland fortsetter. Nå har demonstrantene funnet et nytt forsvar mot politiets tåregass: Løvblåsere.

Tusenvis av mennesker samlet seg fredag kveld i Portlands gater for å protestere mot at en føderal dommer avviste delstatens krav om tilbaketrekning av sikkerhetsstyrkene fra byen.

Utover natten ble det harde sammenstøt mellom demonstranter og opprørspolitiet, som brukte tåregass for å spre menneskemengden.

Det fikk demonstrantene til å svare på originalt vis.

Washington Post var fredag til stede, og melder om en brigade av oransjekledde menn med løvblåsere rettet mot politiets tåregass.

«Takk pappaer!», skal en ung kvinne ha ropt.

I byen har flere kommet sammen mot politiet. En av gruppene kalles «Fathers Against Fascism», en annen «Wall of Moms», ifølge Huffington Post.

Blant slagordene som ble ropt, var «Black Lives Matter» og «Feds go home», og det ble kastet flasker og skutt fyrverkeri mot den føderale rettsbygningen.

Det kan se ut som politiet fikk sansen for ideen med å bruke løvblåsere, melder Associated Press. På flere bilder og videoer på blant annet Twitter kan man se politiet med løvblåsere i hånden. Det er uklart om de har politiet har kjøpt dem på egen hånd eller konfiskert det fra demonstrantene.

I flere uker har demonstrasjonene mot politiet pågått i Portland, etter afrikansk-amerikaneren George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis. Grunnet disse demonstrasjonene og de stadige sammenstøtene med politiet har Donald Trump bedt om at føderale sikkerhetsstyrker tar til gatene for å roe situasjonen.

Dette har derimot ikke stoppet demonstrasjonene, og flere voldelige protester har brutt ut jevnlig.

Ordfører tåregasset

Natt til torsdag norsk tid ble ordføreren i Portland, Ted Wheeler, tåregasset av føderale styrker.

– Dette er første gangen jeg har blitt tåregasset, sier ordføreren midt i en hostekule.

Det er ikke klart hvorvidt de føderale styrkene var klar over at ordføreren, som er Demokrat, var blant demonstrantene. Nyhetsbyrået AP melder at Wheeler den siste tiden har blitt sterkt kritisert fra flere både høyre- og venstresiden, og at det slett ikke var alle demonstrantene som var glade for å se ham der.

Flere av de andre demonstrantene skal ha ropt og bannet mot ham. Han ble likevel værende på stedet, og ble stående midt i en sky av tåregass.

I RØYKEN: Portland-ordføreren havnet midt i tåregassen fra føderale styrker natt til torsdag, da han møtte opp på demonstrasjonene som foregår i byen. Foto: Nathan Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wheeler er helt tydelig på at han gjør alt han kan for å få de føderale styrkene ut av byen, men ordføreren vil ikke avvikle politiet, slik Minneapolis har meldt at de vil gjøre.

Noen demonstranter har også skrevet en liste med krav på en vegg bak Wheeler med fire krav:

Trekke minst 50 prosent av den økonomiske støtten til Portlands politi og investere mer i lokalsamfunnet, og da spesielt til det svarte lokalsamfunnet.

Slippe fri alle demonstranter fra fengsel.

Få føderale styrker ut av Portland.

At Ted Wheeler selv går av som ordfører.

Tidligere har Wheeler kalt de føderale styrkenes inntog for «et angrep på vårt demokrati» og vært tydelig på at han vil ha dem ut. Han har også hevdet at Trump bruker styrkene til å trekke oppmerksomheten vekk fra coronaviruset, som har rammet USA hardt.

Trump selv sier han sender ut styrkene for å få kontroll på protestene, og har varslet at de snart kommer til Chicago og Albuquerque.

Publisert: 27.07.20 kl. 05:37

