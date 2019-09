TILBAKE: Stephen Willeford står utenfor kirken i Sutherlands Springs, der 26 personer ble drept i november 2017. Foto: Thomas Nilsson / VG

Helten etter kirkeskytingen i Texas: – Du får aldri min AR-15

SUTHERLAND SPRINGS (VG) Stephen Willeford ble hyllet av Trump etter å ha skutt mannen som drepte titalls mennesker i en kirke i Texas. Nå advarer han presidenten mot å stramme inn på våpenlovene.

Nå nettopp







Formiddagen 5. november 2017 blir Stephen Willeford vekket av datteren. Hun har hørt skudd i nabolaget. Da han forstår at skytingen skjer ved kirken som ligger noen steinkast fra huset hans, går han til våpenskapet og henter frem ett av våpnene sine – en AR-15, en halvautomatisk rifle med 20 patroner i magasinet.

Fakta om våpen * De helautomatiske våpen kan skyte kontinuerlig så lenge avtrekkeren holdes inne. * Ved skyting med halvautomatiske våpen gjøres omladningen automatisk, men skytteren må trykke inn avtrekkeren for hvert skudd. Et magasin kan ha eksempelvis 20 patroner før det må lades om. Kilde: Store Norske Leksikon og Norges Skytterforbund

Han løper barføtt bort til kirken og roper på gjerningsmannen, som kommer ut. Willeford skjuler seg bak en lastebil, løfter våpenet og skyter ham. To ganger.

– Ser du det svarte merket i huset? Der traff han da han skjøt etter meg, peker Willeford når VG møter ham utenfor First Baptist Church i den lille bygda Sutherland Springs.

Gjerningsmannen flykter fra stedet. Inne i kirken etterlater han seg 26 døde, deriblant åtte barn. Det yngste var bare 17 måneder. I tillegg er rundt 20 skadet.

Nasjonalhelt

Masseskytingen rammet det lille lokalsamfunnet hardt. Men det kunne gått enda verre.

Stephen Willeford ble utropt til en helt og hyllet av våpenlobbyen og Donald Trump. For mange ble han selve symbolet på hvorfor amerikanere bør eie ikke bare pistoler eller jaktgevær – men også halvautomatiske rifler, såkalte angrepsrifler.

PRESIDENTMØTE: Stephen Willeford og kona Pam sammen med Donald Trump under NRAs årsmøte i Dallas i fjor. Foto: NRA/Stephen Willeford

Det er nettopp disse mange Demokrater nå vil til livs – samtidig som nylige masseskytinger har presset både Texas-guvernøren og Trump til å vurdere strengere våpenkontroll.

I forrige uke satte Demokraten og texaneren Beto O'Rourke fyr på en allerede eksplosiv debatt ved å kreve at alle angrepsrifler skal leveres inn:

– Ja, for pokkern, vi skal ta dine AR-15 og AK 47! slo han fast under Demokratenes presidentdebatt i Houston forrige uke.

VÅPENFORKJEMPER: Etter kirkemassakren har Stephen Willeford reist mye rundt for å forsvare retten til å eie også halvautomatiske våpen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er ikke aktuelt for Willeford:

– Du får aldri min AR-15. Jeg er en lovlydig innbygger. Men grunnloven sier at jeg ikke kan det, og nye lover kan ikke overprøve grunnloven i dette landet.

– Jeg vil beholde våpenet mitt, det vil også flesteparten av de jeg kjenner.

– Én ting er å ha våpen. Hvorfor er det nødvendig å ha våpen som kan fyre av så mange skudd på kort tid?

Willeford åpner futteralet han har med seg. Inni ligger riflen. Den har fortsatt politiets merkelapper på. På magasinet er bevisnummeret skrevet på med sprittusj.

BEVIS: Stephen Willefords rifle ble beslaglagt av politiet etter skytingen. På magasinet har politiet skrevet opp et nummer. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette er våpenet jeg brukte til å beskytte lokalsamfunnet mitt. Han hadde skuddsikker vest. Jeg skjøt ham, men han fortsatte.

– Gjerningsmannen brukte et våpen som dette. Hvorfor skal jeg ha noe dårligere, for å beskytte meg og familien min? spør Willeford.

Gjerningsmannen avfyrte 450 skudd i løpet av syv minutter. Willeford sier politiet ankom kirken 5–6 minutter etter ham.

– Lokalsamfunnet mitt kunne ikke vente, sier han.

Les alt om kirkemassakren her.

Biljakt

Willeford og en annen nabo fulgte etter den skadede gjerningsmannen i bil. Etter å ha kjørt et par mil, tok skytteren sitt eget liv.

Ifølge politiet kan en familiekonflikt ha vært bakgrunnen for kirkeangrepet.

Les også: Texas-skytteren rømte fra psykiatrisk sykehus i 2012

– Et våpen er ikke ondt eller dårlig, det er et verktøy. Det handler om hjertene, sier Willeford, og fortsetter:

– Tror du de dårlige folkene kommer til å gi fra seg våpnene sine?

Skytevåpen i USA * 14.769 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2018, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. I starten av august i år var tallet over 8.700. * Drapsraten med skytevåpen er seks til ni ganger høyere i USA enn i andre industriland. * Gun Violence Archive regner masseskytinger som hendelser der fire eller fler er drept eller såret. I fjor var tallet på slike hendelser i USA 340, i august i år var det registrert 251. * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie: 113 skytevåpen per 100 innbyggere, mens tallet i Norge er 32 av 100. Kilde: NTB

Willeford viser VG bilder av seg selv sammen med visepresident Mike Pence og Trumps sønn, Don Jr. Presidenten har han truffet flere ganger.

– Jeg skal ikke påstå at jeg kjenner ham godt. Men jeg kjenner ham. Og han kjenner meg.

TRØST: Willeford får en klem fra visepresident Mike Pence under en minnestund for ofrene etter kirkemassakren. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

– Er han enig med deg om våpen?

– For det meste, ja.

– Tror du han vil gjøre noe som innskrenker våpenlovene?

– Jeg håper han er smart nok til ikke å gjøre det.

I NABOLAGET: Stephen Willeford går hjemover fra baptiskirken, som ligger bare noen steinkast fra huset hans. I veikrysset foran ham, skjulte han seg bak en lastebil og skjøt mot gjerningsmannen Foto: Thomas Nilsson / VG

Texas er kjent for å ha liberale våpenlover. Så sent som 1. september ble det enda enklere å bære dem.

Willeford har vokst opp med våpen. Han begynte å skyte da han var fem år gammel. Senere deltok han i konkurranser og ble skyteinstruktør.

– Barna mine har vært eksperter siden de var åtte år gamle. De kan ta vare på seg selv. De går ikke ubevæpnet inn på Walmart.

I dag reiser han ofte rundt til kirker for å fortelle hvordan de skal beskytte seg.

Våpen i kirken

I Sutherland Springs har menigheten bygget en ny kirke. Utenfor den gamle kirken, som fungerer som et minnested, står flere kors til minne for de som ble drept. Åtte tilhørte én og samme familie.

MINNEKORS: På åtte av korsene utenfor kirken i Sutherland Springs står etternavnet «Holcombe». Foto: Thomas Nilsson / VG

I dag deltar væpnede vakter på gudstjenestene i baptistkirken. De trener ofte.

– Politiet kan være langt unna, spesielt i avsidesliggende områder som dette, sier Willeford, som ble en del av menigheten etter skytingen.

Willeford sier at det nå, snart to år etter tragedien, går opp og ned. Han så aldri de forferdelige scenene inne i kirken. Det gjorde datteren og kona, som dro dit for å hjelpe.

– Jeg har ikke et problem med at jeg skjøt ham. Men jeg er glad jeg slapp å sette det dødelige skuddet.

Nå skriver han på en bok basert på intervjuer med de etterlatte.

– Jeg vil ikke at de skal bli glemt.

Publisert: 22.09.19 kl. 21:04







Mer om