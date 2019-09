HISTORISK DOM: Høyesterett har avsagt en historisk dom. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Britisk høyesterett: Ulovlig å stenge parlamentet

LONDON (VG) Storbritannias høyesterett mener oppløsningen av parlamentet var ulovlig. Det er et stygt nederlag for statsminister Boris Johnson.

En enstemmig Høyesterett slår fast at statsminister Boris Johnson har misbrukt makten sin.

Lady Hale, presidenten for Storbritannias høyesterett leste opp den historiske dommen som 11 dommere stiller seg bak.

– Retten konkluderer at beslutningen om å råde Dronningen om å stenge parlamentet var ulovlig, sier Lady Hale.

Stengte parlamentet til 14. oktober

I slutten av august innvilget Dronningen Johnsons forespørsel og suspenderte parlamentet frem til trontalen hennes 14. oktober.

Johnson sier han sendte politikerne hjem for utvikle ny innenrikspolitikk i fred og ro. Opposisjonen mener imidlertid han hadde andre intensjoner - å styre mot en hard brexit 31. oktober uten å bli hindret.

Så lenge parlamentet er stengt kan ingen debatter eller avstemninger om brexit skje. Det er derfor opposisjonen var rasende - den mener Johnson hindrer dem i å gjøre jobben deres.

Johnson benekter dette og sier de folkevalgte fremdeles vil ha god tid til å debattere britenes avskjed med EU mellom 14. oktober og 31. oktober.

– Jeg mener parlamentet har bøttevis med tid til å kritisere avtalen jeg håper å få med EU, sier han til the Guardian.

Det er dette domstolen har tatt stilling til.

Derfor er avgjørelsen viktig

– Det er en viktig avgjørelse fordi den sier noe om hvem som skal ha siste ord, parlamentet eller statsministeren, i et land som ikke har en nedtegnet grunnlov. Spørsmålet er om den utøvende makt kan sette parlamentet og deres vilje til side, sier professor og leder for Senter for Europaforskning, Erik Oddvar Eriksen.

Tidligere statsminister John Major og den skotske regjeringen er blant dem som har saksøkt Johnson for det de mener er ulovlig oppløsning av parlamentet.

Den britiske statsministeren er i New York på klimamøte i FN. Han har tidligere sagt at om høyesterett dømmer mot ham vil han ikke utelukke å på ny stenge parlamentet.

