KRAFTIG EKSPLOSJON: Slik så det ut der den indiske restauranten stod etter eksplosjonen. Foto: Presse-fotos.dk / Ritzau Scanpix

Restaurant i Helsingør jevnet med jorden i gasseksplosjon

Gass lekket fra en 11 liters flaske forårsaket en enorm eksplosjon og tilintetgjorde en take away-restaurant på Nordsjælland søndag kveld etter stengetid.

NTB-Ritzau

Nå nettopp







Kun plankebiter og murrester er igjen etter restauranten Indian Crown i Helsingør, knust til pinneved søndag kveld i 23.54-tiden. Flere vinduer i andre bygninger i området rundt knuste også i eksplosjonen.

– Vi er 99 prosent sikre på at det ikke er noen under murrestene, men nå vil vi helst ha sjekket det, sier vaktsjef Dyre Sønnicksen Nordsjællands politi.

les også Ni skadd etter gasseksplosjon i Haag

Allerede de første meldingene varslet om gasslukt i området, og politiet har slått fast at gassen som forårsaket eksplosjonen, kom fra en gassflaske på 11 liter. Politiet opplyser at de ennå undersøker hva som var utløsende årsak til eksplosjonen, hvorfor gassen antente.

Bilder på nettstedet til Berlingske viser at hele bygningen er fullstendig ødelagt. Ifølge politiet strømmet meldingene inn fra folk i boligområdet som hørte eksplosjonen og så ødeleggelsene etterpå.

Omkring 100 beboere i området ble en periode evakuert mens bygningsstruktur i boligene rundt ble sjekket for mulig skade, men i 2.30-tiden kunne alle, unntatt to fra nabohuset, dra hjem igjen. Det kan være fare for takkollaps i dette huset.

Publisert: 02.09.19 kl. 08:23