BESØK: USAs president Donald Trump sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus. Bildet ble tatt da Stoltenberg besøkte Trump i mai 2018 som et ledd i forberedelsene til toppmøtet senere den sommeren. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Bolton om drama på toppmøte: Trump ville true med å gå ut av Nato

Donald Trump var på nippet til å erklære at han ville trekke USA ut av Nato. Jens Stoltenberg skal ha hatt problemer med å ta alvoret inn over seg.

NTB-Johan Falnes

Nå nettopp

Det kommer fram i John Boltons nye bok «The Room Where It Happened», som lanseres tirsdag.

NTB har fått tilgang til en kopi av boka som nå sirkulerer blant journalister. Det er foreløpig uvisst om denne versjonen er identisk med den offisielle utgivelsen.

I boka skriver Bolton detaljert om hendelsene på Natos dramatiske toppmøte i Brussel i 2018 og om diskusjonene mellom USAs president Donald Trump og Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus var Bolton selv dypt involvert i samtalene.

Og skal man tro det Bolton nå skriver, var situasjonen på bakrommet langt mer dramatisk enn det som tidligere har vært kjent.

Telefonsamtale

Det hele begynte med en telefonsamtale mellom Trump og Stoltenberg fredag 29. juni 2018, bare et par uker før toppmøtet.

I telefonsamtalen hamret Trump løs på sine europeiske allierte. USA har betalt en altfor stor del av regningen i Nato, fastholdt presidenten, som gjorde det klinkende klart at dette måtte ta slutt. Fordi europeernes pengebidrag var så små, advarte han, ville USA fra nå av redusere sitt bidrag til Tysklands nivå. «Fram til nå, sa Trump, var USA blitt styrt av idioter, men ikke nå lenger.»

Stoltenberg ringte Bolton kort tid etter samtalen med Trump.

«Stoltenberg så ut til å ha problemer med å akseptere hvor ille det var, men etter tretti minutter med nesten sammenhengende verbale angrep fra Trump, og mine forklaringer, så tok han poenget», skriver Bolton.

Stoltenberg har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Frokostmøte

I løpet av neste dagene skal Trump ha spurt Bolton hvorfor de ikke bare trakk seg helt ut av Nato.

Så reiste de til Brussel. Der møtte de Stoltenberg til frokost onsdag 11. juli, bare noen timer før selve toppmøtet. Trump valgte da å stille Stoltenberg til veggs for åpent kamera med knallharde spørsmål om hvordan rike europeiske land kunne slippe unna med å bruke så lite på forsvar.

NY BOK: Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton (t.h.) kommer med en rekke beskyldninger mot presidenten i en ny bok. Foto: Andrew Harrer / BLOOMBERG POOL

Da pressen – inkludert NTB – hadde forlatt rommet, forsøkte Stoltenberg å starte samtalen på nytt. Men Trump var på krigsstien.

«Trump understreket sitt personlige vennskap med Stoltenberg, men klagde igjen over at alle visste at vi ble utnyttet og betalte mer på alle måter, noe som ikke kom til å fortsette», skriver Bolton og fortsetter:

«Litt av en frokost. Kunne dagen bli verre? Ja.»

En trussel

Det var likevel ikke før neste dag at det virkelig ble dramatisk.

Trump startet dagen med å fortelle Bolton at han ville true med å gå ut av Nato hvis ikke alle allierte forpliktet seg til å nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Noe senere på formiddagen gjentok han budskapet i et møte med Bolton og utenriksminister Mike Pence.

– Jeg ønsker å si at vi trekker oss ut fordi vi er veldig misfornøyde, sa Trump.

Pence og Bolton forsøkte etter beste evne å argumentere mot.

Så begynte dag to av selve toppmøtet. Trump vinket Bolton til seg inne i møterommet.

– Skal vi gjøre det? spurte Trump.

Bolton rådet ham igjen til å la være.

– Gå opp til linjen, men ikke kryss den, sa Bolton.

«Trump nikket, men sa ingenting. Jeg returnerte til setet mitt uten å vite hva han kom til å gjøre», skriver han.

Stående applaus

Det Trump endte opp med å si, var ifølge Bolton at han støttet Nato «hundre prosent, tusen millioner prosent», men at «allierte måtte betale de 2 prosentene innen 1. januar, ellers ville USA bare gjøre sin egen ting».

«Trump hadde gjort som jeg håpte, selv om tåen hans var over den linjen flere ganger», heter det i Boltons bok.

Da presidenten forlot toppmøtet, gikk han bort til Tysklands statsminister Angela Merkel på vei ut, kysset henne på begge kinn og sa:

– Jeg elsker Angela.

Da brøt salen ut i stående applaus, skriver Bolton. Trump erklærte i etterkant at toppmøtet hadde vært en stor suksess.

NTB opplyser at de har forsøkt å innhente kommentar fra Jens Stoltenberg, men har foreløpig ikke fått svar på sine henvendelser.

Publisert: 22.06.20 kl. 09:30

