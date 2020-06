REKORD: Barack Obama og Joe Biden i 2016, da de var henholdsvis president og visepresident. Tirsdag samlet de sammen inn 7,6 millioner dollar, tilsvarende drøyt 73 millioner norske kroner, til Bidens presidentkampanje. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Obama hjalp Biden med rekordinnsamling

I sin første innsamlingsaksjon sammen med tidligere president Barack Obama, hentet Joe Biden inn 11 millioner dollar til sin presidentkampanje.

Donasjonene beløper seg til drøyt 105 millioner norske kroner.

Cirka 73 millioner kom fra mer enn 175.000 grasrotdonorer, ifølge Biden-kampanjen. Det er den høyeste summen den tidligere visepresidenten har hentet inn på et enkelt arrangement til nå,

Til sammenligning samlet president Donald Trump inn over 10 millioner dollar til sin kampanje, den republikanske nasjonalkomiteen og fondet Trump Victory Fund under en innsamlingsaksjon i Dallas tidligere i juni.

Biden har allerede sikret seg nok delegater til å bli Demokratenes kandidat mot Trump i november.

MASKELØSE: Brorparten av de frammøtte ved folkemøtet i Phoenix stilte uten maske, tross en økning i antall nye smittetilfeller der den siste tiden. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Advarer mot selvgodhet

Under innsamlingsaksjonen advarte Obama det demokratiske partiets støttespillere mot å bli «tilfredse eller selvgode» og ta seier i høstens valg på forskudd.

– Vi kan ikke si at det er så åpenbart at presidenten ikke har gjort en god jobb. Han vant én gang, og det er ikke som at vi ikke hadde noen formening om hvordan han kom til å te seg den gang, sa Obama.

Obama viste til en «storslått oppvåkning» hos unge reformsøkende amerikanere, men sa at energien han ser ute på grasrota i partiet ikke nødvendigvis fører til Bidens valgseier eller reelle endringer.

Tilbake før travel høst

Innsamlingsaksjonen markerte Obamas comeback i presidentvalgkampen og understreket hans enestående popularitet i det demokratiske partiet.

Den tidligere presidenten er forberedt på travle måneder før valget, der han vil forsøke å ikke bare hjelpe Biden med å vinne presidentvalget, men også flere demokrater som forsøker å kapre eller forsvare plasser i Underhuset og i det republikansk-kontrollerte Senatet.

Biden har ikke avholdt noen folkemøter siden midten av mars på grunn av pandemien.

Stort sett har han holdt seg hjemme i Delaware og brukt sosiale medier, TV-intervjuer eller reklamesnutter til å angripe Trump og det han kaller presidentens «utilstrekkelige og mislykkede» innsats for å stagge virusspredningen eller bedre de økonomiske forholdene for millioner av lidende amerikanere.

Trump-folkemøte i Phoenix

Trump har på sin side sett bort fra sin egen regjerings retningslinjer og avholdt flere arrangementer, inkludert et folkemøte i Tulsa i Oklahoma i helga.

Tirsdag fulgte presidenten opp med et folkemøte for studenter i Phoenix i Arizona, som ser ut til å kunne bli en viktig vippestat i høstens valg.

I både Phoenix og Tulsa har det i det siste vært økning i nye koronatilfeller, men ved begge folkemøtene var brorparten av deltakerne der uten maske.

FOLKEMØTE: President Donald Trump snakket til studentstøttespillere i Phoenix i Arizona tirsdag. Foto: Evan Vucci / AP

