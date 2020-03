KINA: En jente med munnbind som klatrer på en skulptur i Beijing Zoo i Beijing. Foto: WU HONG / EPA

Ny studie: Coronasmitte kan være mer skjult hos barn

Halvparten av barna med coronavirus hadde ingen tydelige symptomer, ifølge kinesiske forskere bak nye funn. – Det kan skape en farlig situasjon for smitte i lokalsamfunn, skriver forskerne.

Nå nettopp

Hvor mye barn kan smitte andre med covid-19 er avgjørende for spørsmål om hvordan samfunn skal håndtere coronaviruset. En ny kinesisk studie i det anerkjente tidsskriftet the Lancet prøver å gi svar.

– Det viktigste funnet er tydelige bevis for at barn er mottagelige for coronavirus, men de har ofte ikke en uttalt sykdom. Det øker muligheten for at barn kan bidra til smittespredning, skriver redaktørene i the Lancet.

I Norge kan slike funn bli avgjørende for vurderingen om man skal åpne opp skoler og barnehager igjen. Helsemyndighetene samler nå funn og erfaringer om barns rolle i smittespredningen.

les også Syv eksperter: Så lenge må vi leve med coronaviruset

Fagdirektør Frode Forland ved FHI sier han ikke har lest studien, men at de er interessert i den. Han sier videre at FHI jobber med å få en bedre oversikt over smitte i alle aldersgrupper i Norge.

The Lancet advarer om at behovet for mer forskning er stort.

– Det haster å undersøke videre barns rolle i smittespredningen.

En lignende studie fra et annet område i Kina, Shenzhen, viste at flere barn ble smittet enn man trodde. Siden de ble sjeldnere syke, ble færre barn testet.

– Svært smittsomt

Forskerne studerte 36 smittede barn som fikk behandling ved sykehus i Zhejiang-regionen i Kina. Barna var ett til 16 år, ingen av dem ble alvorlig eller kritisk syke.

Halvparten av barna hadde ingen åpenbare symptomer. Likevel viste testene og røntgenbildene av barnas lunger, at de også er mottagelige for smitten.

– COVID-19 er svært smittsomt, på linje med SARS og svineinfluensa, men kan opptre på en skjult måte i barn, skriver forskergruppen ved Ningbo forskningssenter.

Forskerne tror at smitten ikke går ut over de øvre luftveier hos barn på samme måte som hos voksne. De får sjeldnere symptomer på forkjølelse, som sår hals og tett nese.

Smitten kan derfor opptre annerledes hos barn enn hos voksne:

Nær alle voksne coronapasienter hadde lungebetennelse og feber. Mange hadde også tørrhoste og forkjølelsessymptomer.

Bare halvparten av barna hadde lungebetennelse, og mange av dem ble ikke oppdaget uten røntgenbilder.

En tredjedel fikk feber, men nesten bare under 38,6 grader.

Ti av de 36 barna hadde ingen symptomer i det hele tatt.

– Den store andelen uten symptomer viser hvor vanskelig det er å oppdage de smittede barna. Det kan skape en farlig situasjon for smittespredning i lokalsamfunn, skriver forskerne.

Flere funn fra studien 10 av de 36 barna hadde ingen symptomer på smitten i det hele.

Hos de voksne pasientene hadde nær alle lungebetennelse (95 %), mens det gjaldt bare halvparten av barna (19 av 36).

De aller fleste voksne hadde feber (86 %). Det gjaldt bare en tredjedel av barna (13 av 36).

Bare fire barn fikk målt feber høyere enn 38,5 grader.

Bare hvert femte barn hadde tørrhoste (19 %), mens over halvparten hos de voksne pasientene tørrhostet (62 %). Vis mer

FHI innhenter råd fra nordiske land

Helsedirektoratet skal gi regjeringen anbefalinger om hjemmekarantene og stenging av skoler og barnehage. Nylig ba de Folkehelseinstituttet (FHI) om råd.

Skoler og barnehager har vært stengt i to uker, og helsedirektoratet ville vite om det har effekt på spredningen av smitte.

FHI svarte at mye tyder på at barn ikke spiller en stor rolle i å bringe smitten videre, men at det fortsatt er for usikkert. De jobber nå med å raskt sammenfatte forskning og data som finnes om barn og coronasmitte.

Norge har ukentlige telefonmøter med de andre nordiske landene der de deler informasjon. I tillegg har man bedt EUs smittevernbyrå ECDC om råd, og Frode Forland sitter som norsk representant i det rådgivende organet for ECDC, som nå møtes regelmessig.

– Der oppdaterer vi om status i alle land i Europa, og vi får også løpende risikovurderinger knyttet til situasjonen. Det er en slags kontinuerlig dialog som vi har med EU på dette tema, sier Forland.

Kinesiske helsemyndigheter skal ha sagt at de så langt ikke har funnet grunn til å frykte at barn har spilt en stor rolle i å bringe smitten videre.

Dersom det stemmer, kan Norge lempe på stenging og hjemmekarantene ved neste vurdering.

Samler informasjon om mulig effekt

Forland sier de må vurdere rådene de gir, at de tenker på hva slags tiltak som er lette å gjennomføre og videreføre, og hvilke tiltak som krever store offer i samfunnet:

– Vi har sett med stor interesse på det som har skjedd i de ulike landene. Vår vurdering er at de sier det ikke er noe sterkt kunnskapsgrunnlag for å stenge skolene. Vi mangler ennå studier som har sett på dette for Covid 19.

FHI jobber nå med å samle data for å se om det å stenge skoler har eller kan ha noen effekt på coronaepidemien.

– Det er regjeringen som fatter vedtaket, det er for å være på den sikre siden med mistanke om at barn kan ha en slik effekt. Vi ser jo at det vedtaket har store konsekvenser for mange.

Publisert: 28.03.20 kl. 05:39

Mer om Coronaviruset Barn Symptomer Kina Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser