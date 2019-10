Penger, festing og damer: Slik lokker danske MC-gjenger unge menn

De drømmer om samhold og brorskap, festing og damer. Ny bok avslører hvorfor unge menn lar seg forføre av kriminelle gjenger.

Christina Ehrenskjöld/Ekstra Bladet

Camilla Marie Nielsen/Ekstrabladet

Nå nettopp

Unge menn som velger en kriminell løpebande har ofte to ting felles: Et behov for anerkjennelse og en drøm om rikdom og luksus.