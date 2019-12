UVANLIG SYN: Et tynt snølag dekker åkeren Mark Tuttles åker. Dårlig vær har ført til at soyabønnene ikke er modne til å høstes. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bønder lei av Trumps handelskrig: – Tiden begynner å renne ut

SOMONOAUK, ILLINOIS (VG) Norskættede Mark Tuttle frykter Donald Trumps konflikt med Kina har ødelagt soyamarkedet for godt.

– Jeg ser frem til 2020. Jeg vil bare trykke på restart.

Mark Tuttle bøyer seg ned ved utkanten av et stort jorde, plukker opp en soyabønne og putter den i munnen. Frukten er seig – ikke sprø, slik den skal være.

Det har vært et elendig år. Soyabønnene skulle vært høstet for flere uker siden. En fuktig vår forsinket plantingen med flere uker og bønnene er fortsatt ikke klare til å høstes.

Samtidig har handelskrigen med Kina ført til mindre salg til lavere pris. Tuttle anslår at prisen er redusert med 20 prosent.

– Halve avlingen av soyabønner går til Kina. Vi har mye soyabønner å selge, men vi får ikke solgt det, sier soya- og maisbonden.

UMODNE: Soyabønnene skulle helst vært høstet for i slutten av november men er er altfor fuktige. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ikke nok

Han stemte på Donald Trump og sier han vil gjøre det igjen. Men etter nesten halvannet år i skuddlinjen er han utålmodig.

– De forsøker å kompensere oss, men det er ikke nok. Du må selge bønner, du må selge hele avlingen. Tiden begynner å renne ut for mr. Trump, sier han.

USAs handelskonflikt med Kina * I juni i fjor innførte Trump-administrasjonen 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar årlig. * Den omfattende listen var på 1.102 kinesiske produkter, blant annet batterier, kjemiske produkter og telekomutstyr. * Kina svarte med innføring av toll på amerikanske varer til en verdi av 50 milliarder dollar. 545 produkter, blant annet landbruks-, sjømat- og bilprodukter, ble berørt. * Senere har tolltiltakene eskalert fra begge sider. Så langt har USA innført toll på kinesiske varer verdt mer enn 360 milliarder dollar. Kina har svart med toll på amerikanske varer verdt 110 milliarder dollar. * Høyere amerikanske tollsatser på stål og aluminium ble innført allerede i mars i fjor. Kilder: NTB, The New York Times, DPA, AP, AFP, BBC

Skritt for skritt har Kina og USA gjort det dyrere å kjøpe varer fra hverandre. Bøndene er blant taperne. Blant annet økte Kina, en av USAs største soyakunder, tollen på amerikanske soyabønner fra 3 til 33 prosent.

SEN INNHØSTING: Den fuktige våren har fått konsekvenser også for maisen. Vanligvis skulle maisen vært høstet i slutten av november. Marks sønn Eric følger med på at alt går riktig for seg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nå tikker klokken mot en ny frist: Søndag skal USA, etter planen, øke tollsatsene på kinesiske varer til en verdi av 160 milliarder dollar. Torsdag hevdet Donald Trump at han er nær en avtale, men ga ingen detaljer.

Børsene gjorde et hopp. Men Tuttle frykter at skaden er uopprettelig.

– Vi er redde for at markedet er borte. Kineserne har fått bønner fra andre områder i halvannet år nå. Brasil har mange bønner, det har også Paraguay og Uruguay.

Heier på Trump

Det er bøndene her i Illinois som produserer mest soya i USA.

Familien Tuttle har drevet med gårdsdrift siden Marks oldefar kom fra Lom på 1880-tallet. Faren Roger Tuttle (84) minnes hvordan bestefaren snakket norsk på telefon med søsknene i Norge. Også kona Barbara (80) har norske forfedre.

NORSK SUVENIR: Roger Tuttle (84) henter frem en lusekofte han kjøpte på ferie i Norge for noen år siden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ingen andre områder av Trumps politikk berører Tuttle så direkte som tollsatsene. Likevel har han sympati for Trumps taktikk.

– Vi i forstår hva han forsøker å gjøre. Vi forstår at det er et urettferdig spillefelt. Bønder er villige til å støtte ham for en stund. Men nå har det kommet til et punkt der vi er usikre på om vi kommer til å ha et marked fremover.

– Hva om det eskaleres ytterligere?

– Da må vi se nøye på om vi kan tåle mer toll. Vi må tjene penger.

– Hvorfor er det ikke dette den viktigste saken for deg når du skal bestemme deg for hvem du skal støtte?

– Velferd, helse, arbeidsledighet... det er så mange ting som ikke er tatt hånd om på en bra måte. Mye må gjøres dette landet, og vi tror kanskje Donald Trump gjør noe som fører oss i riktig retning. Vi tenker litt sånn at han trenger tid til å gjøre noe med alt dette, og da må vi støtte ham på noen av de andre sakene.

SOYALAGER: Tuttle sier han har mye soya som han ikke får solgt. Soyabønnene kan lagres i opptil to år. Foto: Thomas Nilsson / VG

Krav fra USA

Som et tegn på velvilje droppet Kina i forrige uke toll på amerikansk soya. I nåværende salgsår, som begynte 1. september, har USA solgt 10 millioner tonn, skriver Reuters. Det er mye mer enn de 455.000 tonnene Kina hadde forpliktet seg til å kjøpe på samme tid i fjor, men under halvparten av mengden som var solgt i desember 2017, før handelskrigen startet.

Ifølge Wall Street Journal har USA nå tilbudt å kutte eksisterende toll med opptil halvparten for kinesiske varer verdt 360 milliarder dollar. USA har tidligere krevd at Kina kjøper store mengder amerikanske landbruksprodukter, gjør mer for å beskytte amerikansk teknologi og åpner opp finanssektoren.

Publisert: 12.12.19 kl. 21:48

