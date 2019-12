UENIGE: President Donald Trump passerer Greta Thunberg i FN i New York i september. Foto: Andrew Hofstetter / REUTERS

Trumps Thunberg-angrep: – Ekstra ille for ham med sterke kvinnelige kritikere

Eksperter mener Donald Trumps kommentarer mot klimaaktivisten Greta Thunberg (16) er i tråd med måten han møter meningsmotstandere på.

Nå nettopp

Torsdag reagerte USAs president på at magasinet Time kåret svenske Greta Thunberg til Årets person.

Han tvitret at det var «så idiotisk», at tenåringen må «jobbe med å kontrollere sinnet» og «gå og se en god gammeldags film med en venn». «Chill Greta, chill».

Den tidligere demokratiske presidentkandidaten og senatoren John Kerry er blant dem som har reagert på presidentens utspill.

«President Trump som latterliggjør en 16-årig jente? Skammelig. Når det kommer til lederskap er barna de voksne, og babyen er personen i Det hvite hus» som bruker sine barnslige Twitter-meldinger som sutteklut. @GretaThunberg har mer modenhet og karakter enn presidenten noensinne har hatt eller kommer til å ha.

Svein Melby, USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, mener Thunberg-kommentaren ikke representerer noe nytt fra Trump.

les også Greta Thunberg: – Dette er å mislede, ikke å lede

– Han er jo ute med negative karakteristikker mot både den ene og den andre som tør å opponere mot hans politikk. Denne gangen er det klimapolitikk. Han har en tendens til å bruke Twitter til rimelig usaklige personangrep, sier Melby til VG og legger til:

– Det er én ting når han går til angrep på voksne som har vært eller er i politikk av fri vilje. Men det blir ekstra ille når det går ut over en ungdom på denne måten. Thunberg er en ungdommelig entusiast for klimatematikk. Jeg gjentar meg selv, men nå må vel bunnen snart være nådd.

AKTIVIST: Greta Thunberg på en klimademonstrasjon utenfor Det hvite hus 13. september. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Forskeren mener angrepet mot Thunberg er i tråd med Trumps negative holdning til internasjonale klimaavtaler. Hun er en representant for et annet grunnsyn i klimaspørsmål enn det presidenten står for.

– Alle som legger seg ut med Trump får sitt pass påskrevet. Men det virker som han har spesielle problemer med å bli møtt med kritikk av kvinner og kanskje spesielt unge kvinner. Han har kjørt en ufyselig kampanje mot en kvinnelig FBI-medarbeider (Lisa Page, journ.anm.) og har gjentatte ganger drevet med personsjikane av henne. Det virker som det er ekstra ille for ham å bli møtt med sterke kvinnelige kritikere, påpeker Melby.

les også Thunberg: – Ikke undervurder kraften i sinte barn

Perfekt mål for Trump

Professor i statsvitenskap ved NTNU Espen Moe har USA, energi og klima som spesialfelt.

– Jeg tror Greta Thunberg passer veldig bra som mål for Trump. Ingen av hans velgere synes det er uforskammet å skrive stygge ting om en 16-åring. Han er veldig flink til å velge ut dem som er hans og hans velgeres fiender og latterliggjøre dem. Trump har mer selvsikkerhet og treffsikkerhet enn noen andre, sier Moe.

Han peker på presidentens oppslutning som målt på FiveThirtyEight og at den kun har minimale variasjoner de siste tre årene.

les også Derfor kan USA innfri klimaløftene – uten president Trumps hjelp

– Han straffes ikke når han gjør rare ting, sier han.

Moe påpeker at latterliggjøring og ufinheter ikke er noe Trump har innført i amerikansk politikk:

– Men han er den som har vært mest polarisert. Han anerkjenner knapt nok meningsmotstanderes meninger. Polariseringen og demoniseringen av fiendene er så sterk.

Symbol på det Trump forakter

Professoren mener Greta Thunberg blir et enda mer ekstremt symbol på alt Trump kan forakte.

– Når du ikke tror på menneskeskapt global oppvarming og så blir irettesatt av en svensk 16-åring som ikke kommuniserer som andre fordi hun har Aspergers. Det blir ikke så mye bedre enn dette for Trump, sier han og utdyper:

– Thunbergs engasjement er ekstrem prisverdig, men jeg tror vi i begeistringen ofte glemmer at det er noe spesielt i å la en 16-åring stå og irettesette en hel verden. Hun er ingen autoritet på området. Også om Trumps tilhengere synes det er usmakelig å angripe på måten han gjør, er de etter all sannsynlighet enige i substanskritikken.

Publisert: 12.12.19 kl. 20:11

Mer om