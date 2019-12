KJÆRLIGHET: Ekteparet Susanne og Rasmus Engberg er veldig dedikert til reisene sine Foto: Privat

Susanne Engberg (32) skulle på sitt livs eventyr – påkjørt og drept i Namibia

Susanne og Rasmus Engberg (31) skulle sykle gjennom Vest-Afrika på tandemsykkel, og ta seg over Atlanterhavet med båt. Men eventyret endte med en tragisk ulykke.

– Jeg går igjennom mitt livs største utfordring etter at jeg mistet min fantastiske livskamerat, så emosjonelt sett har jeg startet på en lang og vanskelig reise. Men jeg blir bedre fra mine fysiske skader, sier Rasmus Engberg til VG.

Han ligger på et sykehus i Namibia, der han får behandling for skadene han ble påført etter påkjørselen. Første juledag reiste en norsk sykepleier dit for å møte ham, før de skal reise tilbake til Norge sammen. Kona Susanne mistet livet på stedet etter at de ble påkjørt, forteller Engberg.

Det svenske ekteparet bodde på Fornebu og var på en reise jorden rundt, med sykkel, kajakk og robåt. VG reise har tidligere skrevet om deres plan for å reise jorden rundt uten motor.

I NAMIBIA: Dette bildet av Susanne la paret ut på sin blogg, da de syklet inn i Namibia fra Sør-Afrika. Foto: Privat

Inn og ut av bevissthet

Ekteparet var på sin første etappe av jorden rundt-reisen, og kom til Namibia 10. desember. Om morgenen fredag 13. desember sto de opp tidlig for å slippe unna den mest intense varmen. Etter en frokostpause langs veien, satte de seg på sykkelen rundt klokken syv. Været var fint, himmelen var blå, veiene var fine og de kunne se langt fremover, forteller Engberg til VG.

– Etter dette husker jeg ingenting. Jeg husker at jeg våknet opp i en ambulanse, men jeg er usikker på hvor den kjørte meg. Jeg tror jeg var innom flere sykehus. Hodet mitt og kroppen min verket, og jeg hadde sår overalt.

Nå har det gått en uke siden han ble operert, og bandasjene har blitt fjernet fra rundt hodet. Han forteller at han fikk en brudd i hodeskallen og hjerneblødning etter ulykken.

– Jeg gikk inn og ut av bevissthet, sier han.

Det første han husker klart og tydelig etter ulykken, er at han våknet på et sykehus lørdag morgen. Telefonen hans var knust, men med hjelp fra en sykepleier begynte han å ringe rundt for å finne ut mer om hva som hadde skjedd.

Først ett døgn senere kom beskjeden om at Susanne var omkommet, og at hun ble erklært død på ulykkesstedet. Engberg sier til VG at hun ble obdusert fredag. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Parets norske venn og reisefølge som også var med da ulykken inntraff ble lagt i kunstig koma, men tilstanden er stabil ifølge Engberg.

Politiet i Namibia etterforsker ulykken. De bekrefter til VG at de tre ble påkjørt bakfra, og at det var en lastebil involvert.

– Vi har utfylt hverandre

Planen er at Engberg skal flys hjem til Norge på fredag sammen med den norske sykepleieren som har kommet for å møte ham, og undersøkes videre på sykehus i Oslo. Susanne skal etter hvert flys Sverige.

Engberg forteller at han møtte henne gjennom felles venner i 2009, og at de ble sammen nesten med en gang. For åtte år siden giftet de seg.

– Susanne hadde følelsene sine utenpå kroppen. Hun var alltid glad, og hadde en utrolig stor sympati og empati for andre mennesker. Om de rundt henne hadde det dårlig, så hadde hun det dårlig, sier han.

– Allerede den første uken snakket vi om å gifte oss, men vi ble enige om at vi måtte vente i noen år sånn at folk ikke tenke at vi var helt sprø.

De to flyttet til Norge for syv år siden, etter bryllupsreisen sin der de syklet fra Nordkapp til Cape Town.

– Hun har alltid vært en gledesspreder, og har alltid gitt energi til menneskene rundt seg. Vi har utfylt hverandre. Det siste året har vært vår beste tid sammen. Vi har hatt en fantastisk og dyp relasjon, og vi fant virkelig hverandre.

PÅ REISE: Susanne og Rasmus på en av sine tidligere reiser. Foto: Privat

Publisert: 25.12.19 kl. 20:31

